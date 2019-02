Déclaration de la Caisse au sujet d'allégations sur une vice-présidente chez Otéra Capital





MONTRÉAL, le 5 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec a été informée hier de certaines allégations au sujet de Mme Martine Gaudreault, une vice-présidente chez Otéra Capital.

Celles-ci sont prises très au sérieux, car elles visent des questions d'intégrité. Une enquête interne a été ouverte hier et sera menée par un avocat externe afin que toutes les vérifications soient faites. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques. Pour la Caisse, l'intégrité est un principe non-négociable sur lequel aucun compromis ne sera fait.

Pour la durée de l'enquête, Mme Gaudreault est suspendue de ses fonctions.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

