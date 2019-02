Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An chinois





OTTAWA, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An chinois, qu'on appelle aussi la fête du printemps :

« Au cours des prochains jours, les communautés chinoises au Canada et à travers le monde célébreront la fête du printemps et l'arrivée de l'année du Cochon. Calme et généreux, le cochon symbolise la bonne fortune, l'honnêteté et la réussite.

« Alors que familles et amis se rassembleront pour célébrer les nouveaux départs, c'est également l'occasion de souligner les contributions remarquables que les Canadiens d'origine chinoise continuent d'apporter à notre pays. D'un bout à l'autre du Canada, ils contribuent tous les jours à faire de notre pays un endroit plus fort et inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons à tous ceux qui célèbrent cette occasion une année du Cochon remplie de joie, de santé et de bonne fortune.

« Gong Xi Fa Cai! Gong Hey Fat Choy! Gong Xi! Gong Xi! »

