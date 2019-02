Spine Journal publie une étude confirmant les atouts de la prothèse discale LP-ESP de FH Orthopedics





HEIMSBRUNN, France, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Publiée en mai 2018 par The Spine Journal, une étude a fait ressortir les excellents résultats du suivi à mi-parcours d'un remplacement total de disque (RTD) dans le rachis lombaire par une prothèse LP-ESP® de FH Orthopedics S.A.S. L'étude a examiné cinq ans de suivis cliniques et radiologiques complets à 3, 6, 12, 24 et 60 mois sur 61 patients actifs. Les auteurs ont conclu : « Les résultats cliniques à mi-parcours de cette série de remplacements par disque visco-élastique LP-ESP indiquent une amélioration considérable, ce qui cadre avec les études publiées précédemment. » Ils ont également noté « un taux exceptionnellement bas de réinterventions et l'absence de maladie dans les zones adjacentes, ou de problèmes de facette vertébrale lombaire ».

La prothèse lombaire LP-ESP de FH Orthopedics était la première au monde à associer deux plaques de titane à un coussin élastomère en polycarbonate uréthane. Cette structure imite le disque naturel où des segments osseux sont connectés par un disque spongieux assurant la flexibilité, ainsi que la résistance aux pressions exercées par la compression et la torsion. Grâce à sa technologie innovante, la prothèse LP-ESP reproduit la fonction et l'amplitude de mouvement d'un disque naturel, et donne à la colonne vertébrale un comportement normal.

FH Orthopedics, membre de la multinationale GROUPE FH ORTHO, a obtenu le label CE pour la prothèse LP-EPS en 2006 à la suite de deux années de recherche clinique. En plus de 12 années de commercialisation, la barre des 5 000 prothèses implantées a été dépassée. Ce produit est vendu en Europe, en Australie et en Asie par le GROUPE FH ORTHO. La part du marché global, évaluée à 5 %, continue d'augmenter.

Pierre Wyler, directeur du marketing stratégique de FH Orthopedics déclare : « Cette évolution atteste de la reconnaissance accrue dont bénéficie le GROUPE FH ORTHO grâce à la technologie pionnière de prothèse visco-élastique qui permet aux chirurgiens d'offrir une meilleure solution à leurs patients. »

Le GROUPE FH ORTHO propose également la prothèse cervicale (CP-ESP®) de FH Orthopedics qui fait appel à la même technologie innovante qui restitue l'amortissement des chocs et les mouvements naturels après le remplacement total de disque de la colonne cervicale. M. Wyler indique un taux de croissance à deux chiffres du nombre d'implantations de prothèses CP-ESP, qui s'élève à plus de 5 000.

The Spine Journal est la revue officielle de la North American Spine Society. L'étude présentée, « Five-year follow-up of clinical and radiological outcomes of LP-ESP elastomeric lumbar total disc replacement in active patients » (Cinq ans de suivis cliniques et radiologiques sur patients actifs après remplacement total de disque par prothèse LP-ESP), est parue le 22 mai 2018 et se trouve à la page https://doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.023.

Depuis plus de 50 ans, FH Orthopedics S.A.S. s'engage avec passion dans la création d'implants innovants, dans leur évaluation et dans leur suivi clinique. La société présente des produits et des techniques innovants imaginés avec des chirurgiens experts, distribue des produits dans le monde entier depuis son site certifié ISO 9001/13485 et offre un service irréprochable, gage de confiance et de fidélité pour les établissements de soins.

FH Orthopedics fait partie du GROUPE FH ORTHO, concepteur, fabricant et distributeur d'implants et d'instruments orthopédiques de qualité en France et à l'étranger. Grâce à deux sociétés dans l'Hexagone et à trois filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Pologne, le GROUPE FH ORTHO et ses partenaires proposent des services et des produits garantissant la santé et la sécurité du client final : le patient.

