Risques liés à l'usage de cannabis - Le ministre Lionel Carmant annonce le début d'une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation

QUÉBEC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, annonce qu'une nouvelle campagne d'information et de sensibilisation aux risques liés à l'usage de cannabis débutera le 4 février. Celle-ci s'adressera principalement à deux groupes de population, soit les jeunes âgés de 15 à 17 ans et les jeunes adultes qui ont entre 18 et 34 ans.

La campagne, qui portera la signature générique « Impossible que le cannabis fasse ça. Mais il y a de vrais risques », mettra en opposition de faux et de vrais risques associés à la consommation de la substance. Elle vise à attirer l'attention des jeunes, grâce à des images surprenantes, dans le but de leur communiquer ensuite de l'information sur les conséquences que le cannabis peut avoir sur leur santé.

Citations :

« Notre gouvernement s'est engagé à déployer tous les efforts possibles pour mieux protéger la population, et tout particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, contre les effets néfastes du cannabis. La campagne a d'ailleurs été conçue pour mieux rejoindre cette clientèle. Les jeunes sont plus vulnérables devant les risques réels que représente le cannabis, bien qu'il soit maintenant légal. Ainsi, nous prenons des moyens efficaces pour contrer la banalisation du cannabis et mieux conscientiser nos jeunes aux risques qu'ils courent lorsqu'ils en consomment. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

L'accent de la campagne est mis sur les quatre sphères de risques qui font consensus chez les experts en ce qui a trait au cannabis :

le risque de développer une dépendance;

le risque de nuire au développement du cerveau;

les risques liés à la santé mentale;

les risques liés au mélange avec d'autres substances.

En plus de panneaux d'affichage, des publicités seront diffusées à la télévision, à la radio numérique, au cinéma et sur le Web.

La campagne incitera également les personnes issues des groupes ciblés à s'informer en consultant le site Québec.ca/cannabis.

