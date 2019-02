Concours Tournez-vous vers l'excellence! La période d'inscription débute pour toutes les régions du Québec





LÉVIS, QC, le 4 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Afin de contribuer à la réussite et au rayonnement des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec lance aujourd'hui la 14e édition de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Elle invite dès maintenant celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaire dans le secteur de l'agriculture à participer.

Les jeunes entrepreneurs agricoles qui désirent soumettre leur candidature peuvent le faire du 4 février au 26 avril 2019 auprès de leur centre de services de La Financière agricole. Pour être admissibles, ils doivent respecter les conditions suivantes :

être âgés de 18 à 40 ans au moment de l'inscription

être en affaires depuis deux à sept ans

détenir au moins 20 % des parts dans l'entreprise

avoir reçu ou s'apprêter à recevoir une subvention à temps partiel ou à temps plein, en vertu du Programme d'appui financier à la relève agricole

La Financière agricole sélectionnera dix finalistes en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leur passion, de leurs talents et des qualités de gestionnaire qui les animent.

Cinq bourses totalisant 13 000 $

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et les deux autres lauréats se mériteront chacun 2 500 $. Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions remarquables en matière de développement durable. De plus, le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Citations

« Les jeunes femmes et les jeunes hommes d'affaires rendent le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec encore plus dynamique, novateur et prospère. Ils sont une clé de la pérennité et du succès de notre agriculture. Je suis fier de constater que ce concours génère des retombées positives directes pour les jeunes producteurs concernés, mais aussi pour l'ensemble de la relève québécoise en agriculture, qui trouve en ces modèles des sources d'inspiration. C'est une façon de plus pour La Financière agricole de jouer son rôle-clé pour l'essor et la prospérité du secteur agricole et agroalimentaire du Québec. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« La Financière agricole prête une attention particulière à la relève et ce concours en est une démonstration. Depuis sa création en 2005, des centaines de candidats ont présenté leur candidature. Une quarantaine d'entre eux sont devenus lauréats et se sont partagés près de 125 000 $. Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership, du sens entrepreneurial et de l'innovation. Je suis très fier que notre organisation le reconduise chaque année pour souligner le fruit des efforts de jeunes passionnés d'agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu en novembre prochain à Drummondville , lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

, lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ). Le concours vise à mettre en lumière l'excellence de la relève agricole québécoise.

Depuis 2005, 40 jeunes entrepreneurs ont reçu une bourse de La Financière agricole dans le cadre de ce concours, pour un total de 123 500 $. Le FIRA a quant à lui offert 9 000 $ en bourses, à six gagnants.

Une grande visibilité est offerte aux finalistes et aux gagnants, notamment par la diffusion de portraits et de vidéos sur les médias sociaux de La Financière agricole. Les vidéos sur sa chaîne Youtube et les publications sur sa page Facebook sont largement vues et appréciées.

