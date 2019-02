Déclaration du premier ministre au sujet du décès de Michael Ferguson





OTTAWA, le 2 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du décès de Michael Ferguson :

« J'ai été profondément attristé d'apprendre le décès de Michael Ferguson, vérificateur général du Canada.

« M. Ferguson a consacré sa vie à la fonction publique, autant dans sa province natale du Nouveau?Brunswick qu'à travers le pays. Nous nous souviendrons de son dévouement indéfectible à la promotion d'un gouvernement ouvert et transparent qui rend des comptes aux Canadiens.

« Au cours des sept dernières années, son travail important en tant que vérificateur général a contribué à renforcer notre démocratie et à maintenir l'intégrité de nos institutions publiques à laquelle les Canadiens s'attendent.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de M. Ferguson. »

