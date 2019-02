Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de janvier 2019





RICHMOND HILL, ON, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Après l'une de ses meilleures ventes pour un mois de janvier en 2018, Mazda Canada Inc. a publié aujourd'hui ses chiffres du mois de janvier 2019 totalisant 3 745 unités, ce qui représente une baisse de 15,2 % comparativement à la même période en 2018.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JANVIER :

Alors que la Mazda3 est parvenue à rester généralement à la tête des ventes tout au long de 2018, le CX-5 a démarré la nouvelle année en prenant les devants sur le modèle Mazda qui est habituellement le plus vendu. La Mazda3 a été de loin le modèle le plus vendu de la gamme de Mazda depuis sa première année complète de vente en 2004, et avec le lancement de la toute nouvelle Mazda3 plus tard ce mois-ci, elle ne cédera pas son titre sans se battre.

Dix-huit courageux canadiens ont choisi de repartir chez eux avec le cabriolet MX-5 en janvier, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à 2018.

L'option de traction intégrale prédictive i-ACTIV de Mazda continue d'être un choix de prédilection chez les acheteurs de la gamme Mazda CX, 81,5 % des clients ayant choisi l'option de traction intégrale en janvier.



Janvier Janvier Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Mazda3 1 279 1 389 -7,9 % 1 279 1 389 -7,9 % Mazda5 0 89 -100,0 % 0 89 -100,0 % Mazda6 130 165 -21,2 % 130 165 -21,2 % MX-5 18 12 50,0 % 18 12 50,0 % Voitures de tourisme 1 427 1 655 -13,8 % 1 427 1 655 -13,8 % CX-3 529 710 -25,5 % 529 710 -25,5 % CX-5 1 565 1 782 -12,2 % 1 565 1 782 -12,2 % CX-9 224 269 -16,7 % 224 269 -16,7 % Camions légers 2 318 2 761 -16,0 % 2 318 2 761 -16,0 % MAZDA - TOTAL 3 745 4 416 -15,2 % 3 745 4 416 -15,2 %

Mazda Canada inc.

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 19:30 et diffusé par :