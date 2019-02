Subaru Canada : la Forester réalise son meilleur janvier à vie





La Marque signe un deuxième meilleur janvier avec la livraison de 3 143 véhicules, juste derrière le record de janvier 2018.

Les fortes ventes de janvier font suite à une année extraordinaire à l'issue de laquelle Subaru Canada a établi son septième record de ventes.

La Forester redessinée a signé un record en janvier, avec une hausse des ventes de 14,9 % par rapport à janvier 2018.

Les ventes d'Impreza et de BRZ ont aussi progressé par rapport à janvier 2018.

MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2019 /CNW/ - La Forester 2019 nouvellement redessinée a tracé la voie pour Subaru Canada, Inc. (SCI) en ce début d'année, l'emblématique utilitaire sport signant son meilleur janvier à vie.

Outre ce janvier record pour la Forester, dont les ventes ont grimpé de 14,9 % par rapport au même mois l'an dernier, SCI a vendu 3 143 véhicules en janvier, seulement 78 livraisons de moins que le record de janvier 2018. Les ventes d'Impreza et de BRZ ont aussi progressé par rapport à janvier 2018.

« Subaru prévoit une autre excellente année en 2019 », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction SCI. « Avec une gamme primée, y compris sept modèles récipiendaires du prix Premier Choix Sécurité+ décerné par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), les plus nombreux de l'industrie, notre marque s'attend à réaliser une excellente année, car de plus en plus de Canadiens choisissent Subaru. »

Le deuxième meilleur janvier à vie de SCI fait suite à une année exceptionnelle alors que la marque a livré 58 070 unités pour signer un septième record de ventes annuelles.



Janvier 2019 3 143 Réel pour le mois 3 221 Année précédente (même mois) -78 Différence -2,4 % MÀCJ c. MPAD 3 143 2019 AÀCJ 3 221 2018 AÀCJ -78 Différence -2,4 % AÀCJ vs. MPAD 3 143 T1 2019 3 221 T1 2018 -78 Différence -2,4 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 11:45 et diffusé par :