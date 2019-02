IBM révolutionne avec Sigfox le suivi des conteneurs au sein du Groupe PSA





IBM annonce avec Sigfox le lancement au sein du Groupe PSA de la solution innovante « Track&Trace » pour la digitalisation du suivi des emballages (conteneurs) entre les fournisseurs et les usines de montage. Cette solution, basée sur la solution Internet des Objets d'IBM et le réseau international « 0G » de Sigfox, permet au Groupe PSA d'optimiser la rotation des conteneurs entre les différents sites de ses fournisseurs et ses usines (boucles).

Avec « Track&Trace » et grâce à la solution Watson Iot, le Groupe PSA suit en temps réel par le réseau Sigfox ses conteneurs équipés de capteurs. La solution, facile à déployer, offre des services simples et efficients pour diminuer les ruptures de lignes de production et éradiquer les pertes d'emballages, et ainsi prévenir les incidents. Elle est en cours de déploiement sur plusieurs sites du Groupe.

« Nous cherchons en permanence des solutions technologiques pour répondre aux besoins de nos usines et pour être le plus efficient possible. Ce système « Track&Trace » nous permet de savoir, de manière individuelle et détaillée, où sont nos conteneurs. Cette avancée technologique doit permettre d'optimiser nos boucles de rotation et de prévenir les incidents. C'est une vraie rupture et une nouvelle étape dans la digitalisation de la Supply Chain. » déclare Yann Vincent, EVP Manufacturing & Supply Chain Groupe PSA.

A l'issue de la phase de consultation fournisseur ayant abouti à la désignation d'IBM, la solution métier a été co-créée et développée lors d'une session de design thinking au Studio IBM avec des logisticiens du Groupe PSA. Puis cette dernière a été industrialisée au sein de la ScaleZone d'IBM France, structure qui fédère des écosystèmes ouverts pour développer des projets multi-acteurs.

Cette démarche de co-construction a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre IBM, le Groupe PSA et Sigfox ayant pour objectif de porter cette solution à une échelle industrielle.

« Je suis fier qu'IBM soit le partenaire de confiance du Groupe PSA au service de l'efficacité de sa logistique. Avec ce projet novateur, nous démontrons la valeur de travailler en écosystème et en particulier avec un partenaire tel que Sigfox, pour développer de nouveaux usages digitaux dans une démarche de co-innovation avec le Groupe PSA » déclare Nicolas Sekkaki, Président IBM France.

Reposant sur les dernières innovations technologiques en matière d'Internet des Objets, la solution a été développée par IBM services pour s'intégrer dans l'environnement industriel depuis l'adaptation du capteur (taille, fixation, contraintes...) jusqu'au déploiement d'une solution conteneur « As A Service ». Intégrant déjà les services analytiques d'IBM, elle pourra se développer et évoluer au rythme des besoins métiers et des nouveaux usages de logistique au travers des technologies d'Intelligence Artificielle et de partage au sein d'écosystèmes Blockchain.

« La gestion et le suivi d'actifs dans les entreprises ne cessent de croitre. Il s'agit de la demande la plus importante sur le marché de l'IoT. Nous sommes ravis d'associer la puissance d'IBM Watson IoT à notre réseau international sans couture pour permettre au Groupe PSA d'améliorer sa Supply Chain » déclare Ludovic Le Moan, CEO et co-fondateur de Sigfox.

IBM, Sigfox et le Groupe PSA envisagent de proposer cette plateforme à d'autres industriels Européens dès 2019.

Sigfox est l'inventeur du réseau « 0G » et le premier fournisseur mondial de solution de connectivité dédiée à l'Internet des objets (IoT). Son réseau international permet de connecter des milliards d'objets à Internet en toute simplicité, tout en réduisant la consommation énergétique. L'approche unique de Sigfox permettant aux terminaux de communiquer avec le Cloud lève les trois principales barrières à l'adoption de l'IoT qui sont le coût, la consommation d'énergie et l'évolutivité.

Aujourd'hui, le réseau Sigfox est disponible dans 60 pays et couvre 1 milliard de personnes. S'appuyant sur un vaste écosystème de partenaires et d'acteurs majeurs de l'IoT, Sigfox permet aux entreprises de faire évoluer leur business model vers de nouveaux services digitaux, dans des domaines clés tels que l'Asset Tracking et la Supply Chain. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l'entreprise est basée en France et possède également des bureaux à Madrid, Munich, Boston, Dallas, San Francisco, Dubaï, Singapour, Sao Paulo et Tokyo.

