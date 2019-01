Santé Canada est à la recherche de candidatures pour le nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes





OTTAWA, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Afin de mieux appuyer la santé des femmes, Santé Canada met sur pied le nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes. Santé Canada est actuellement à la recherche de candidatures pour ce comité, qui contribuera à recueillir des données probantes ainsi que des conseils personnalisés et précis concernant l'innocuité et l'efficacité des médicaments de même que des instruments médicaux destinés à être utilisés par des femmes.

Sont admissibles à être mis en candidature les groupes de patients, les professionnels de la santé (p. ex. pharmaciens, médecins, infirmières praticiennes), les scientifiques et les spécialistes de l'industrie, du monde universitaire ou du domaine des politiques publiques. L'expertise des candidats peut notamment inclure :

recherche sur la santé des femmes, y compris en éthique de la recherche;

étude clinique ou essai expérimental avec la participation de femmes;

analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (en particulier pour la conception de médicaments ou d'instruments médicaux);

instruments médicaux (dont instruments médicaux propres aux femmes, comme implants mammaires et dispositifs de contraception);

médicaments (p. ex. produits pharmaceutiques, produits biologiques, produits de thérapie génique), y compris différences en matière d'innocuité ou d'efficacité constatées entre les sexes;

problèmes pour la santé des femmes associés à des médicaments ou à des instruments médicaux commercialisés;

expérience personnelle directe (p. ex. à titre de professionnel de la santé, de patient ou d'aidant);

problèmes de santé des femmes autochtones;

autre expertise pertinente.

Le nouveau comité a été annoncé en décembre 2018 dans le contexte du Plan d'action sur les instruments médicaux du gouvernement. Le Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes fournira à Santé Canada d'opportuns conseils scientifiques, techniques et centrés sur les patients à propos de questions actuelles et émergentes concernant la santé des femmes ainsi que la réglementation des médicaments de même que des instruments médicaux. Le comité examinera des questions relatives à l'ensemble du cycle de vie des produits, de leur conception à leur utilisation réelle, en mettant l'accent sur les points de vue et l'expérience des patients.

Santé Canada recherche jusqu'à 12 membres pour ce comité, de même que des personnes intéressées à participer aux réunions du comité selon les besoins. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 22 février. La première réunion du comité aura lieu à Ottawa au printemps 2019.

Citation

« Les médicaments et les instruments médicaux n'ont pas toujours les mêmes effets sur les femmes que sur les hommes. Nous avons besoin de données probantes plus solides sur les divergences des effets des produits de santé chez les femmes afin de prendre les meilleures décisions en matière de réglementation pour l'ensemble de la population canadienne. J'ai hâte de prendre connaissance des conseils du Comité consultatif scientifique sur les produits de santé destinés aux femmes. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

Certains médicaments, dont les antidépresseurs et certains antibiotiques, n'ont pas les mêmes effets sur les femmes que sur les hommes.

Des éléments probants soulignent aussi des différences entre les sexes dans l'utilisation et les effets de certains instruments médicaux, dont des instruments médicaux utilisés pour l'appareil cardiovasculaire.

Il existe peu de résultats d'essais cliniques publiés sur les différences liées au sexe ou au genre, et l'analyse comparative entre les sexes n'est pas toujours effectuée pour les produits de santé.

