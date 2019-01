NanoXplore annonce la nomination d'un nouveau président au conseil d'administration et de deux nouveaux dirigeants





MONTRÉAL, 31 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. ("NanoXplore" ou la "Société") (TSX-V: GRA et US OTC: NNXPF) est fier d'annoncer les nominations suivantes:



M. Rob Wildeboer, actuel président exécutif du conseil d'administration de Martinrea International Inc., se joint au conseil d'administration de NanoXplore et est ainsi nommé président du conseil d'administration de la Société. M. Benoît Gascon, chef de la direction de Mason Graphite Inc., qui occupait les fonctions de président du conseil d'administration, demeure sur le conseil en tant que vice-président.

M. Wildeboer a cofondé Martinrea International Inc., un fournisseur mondial de pièces automobiles spécialisé dans les systèmes de gestion des fluides complexes pour véhicules et dans la fabrication de pièces métalliques. Grâce à son leadership, la société compte désormais 15 000 employés répartis dans 44 divisions aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Europe et en Chine. M. Wildeboer est également un membre actif au sein du Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l'automobile (CPSCA) et est et a été conseiller auprès des gouvernements du Canada et de l'Ontario pour des mandats relatifs à l'économie, au commerce, à l'innovation, à la fabrication et au domaine automobile.

De plus, NanoXplore a le plaisir d'annoncer la nomination de deux nouveaux dirigeants. M. Rocco Marinaccio, ancien vice-président - Groupe de fabrication flexible de Martinrea International Inc., et M. Denis Bertrand, ancien chef de la direction de Sigma Industries Inc., se joindront à NanoXplore à temps plein respectivement en tant que chef de l'exploitation et chef du développement des affaires.

M. Marinaccio fait partie de Martinrea International Inc. depuis sa fondation. Au sein de cette société, il a occupé plusieurs postes, notamment ceux de directeur de la production et de la logistique, directeur général, directeur des modules et, plus récemment, vice-président du groupe de fabrication flexible pour tous les sites. Au cours de sa carrière à Martinrea, M. Marinaccio a supervisé la construction d'installations clés de Martinrea, situées à Ramos Arizpe (Mexique) et à Riverside (Missouri), ainsi que la relocalisation de deux installations au Canada.

M. Bertrand compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des composites et de la fabrication industrielle. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés publiques, notamment celles de directeur général de la division des véhicules spécialisées de Magna et de vice-président des opérations du Groupe Bocenor. Le dernier poste occupé par M. Bertrand était celui de président de Sigma Industries Inc., un chef de file dans l'industrie des composites, acquise par NanoXplore en septembre 2018.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté les nominations: « Nous sommes très heureux que Rob, Rocco et Denis rejoignent la famille NanoXplore. Au niveau du conseil d'administration, l'expérience et les conseils de Rob aideront à positionner l'entreprise de manière stratégique pour assurer son succès à long terme. L'expertise et le leadership de Rocco dans le secteur de la fabrication industrielle auront un impact immédiat puisque la société construit son installation de production de graphène d'une capacité de 10 000 tonnes par an cette année. Cela s'accompagnera d'une profonde compréhension des composites industriels de Denis, ce qui contribuera à renforcer nos réseaux de vente à l'avenir. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à Rocco et Denis au sein de l'équipe de direction de NanoXplore, en compagnie de Luc Veilleux, chef de la direction financière, et de Liam Farrell, vice-président au développement corporatif. Ensemble, je crois sincèrement que nous avons l'expertise nécessaire pour devenir un leader mondial de la production de graphène et je suis emballé pour nos actionnaires compte tenu des opportunités qui s'offrent à nous en 2019. »

NanoXplore annonce également qu'un total de 1 500 000 options ont été attribuées à certains dirigeants et administrateurs de la Société pouvant être exercées au prix de 1,41$ par action pour une période de cinq ans. Les options seront acquises en trois tranches: un tiers au moment de l'émission, un tiers un an après l'émission et le dernier tiers deux ans après l'émission. Les options sont octroyées conformément au régime d'options sur actions de la Société.

Par ailleurs, dans le cadre du placement privé par voie de prise ferme de NanoXplore clôturé le 11 janvier 2019, les preneurs fermes (Financière Banque Nationale Inc., Société en commandite GMP, Paradigm Capital Inc. et Echelon Wealth Partners Inc. et Beacon Securities Limited) ont reçu un paiement en espèces correspondant à 5,00% du produit brut total, à l'égard des actions ordinaires et des débentures souscrites par certains investisseurs, auquel cas, les preneurs fermes ont perçu une commission en espèces correspondant à 2,00% de ce montant. Le montant total des commissions reçues par les preneurs fermes dans le cadre de ce placement privé est de 649 436$.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels, ainsi qu'un fabricant de produits en composites et de plastiques renforcés en graphène standards et personnalisés. NanoXplore emploie environ 400 personnes et possède des usines de production au Canada, aux États-Unis et en Suisse.

