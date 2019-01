Kat Von D Beauty lance Lock-It Powder Foundation, un nouveau fond de teint poudre végan





Un teint parfait et naturel, RAPIDEMENT !

SAN FRANCISCO, 31 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Lock-It, la très populaire gamme de produits de maquillage pour le teint hyperperformants, végans et sans cruauté de Kat Von D Beauty, s'enrichit avec le lancement de son nouveau fond de teint, Lock-It Powder Foundation : un fond de teint poudre rapide à appliquer et d'une couvrance totale qui produit instantanément un effet flouté et offre une tenue extrême.

https://www.multivu.com/players/fr/8487251-kat-von-d-beauty-lock-it-powder-foundation/

Vous ne regarderez plus jamais le fond de teint poudre de la même manière. Cette formule veloutée peut être utilisée seule pour un teint impeccable et naturel ou bien appliquée par-dessus n'importe quel fond de teint pour une perfection extrême.

Avec son boîtier rechargeable compact et sexy dont l'intérieur est rehaussé d'une touche de rouge métallisé, vous aurez envie de sortir et d'appliquer cette formule légère qui dissimule à merveille les pores, où que vous soyez ! L'extrait de poudre de riz masque les imperfections, tandis que le kaolin, un minéral argileux, confère une finition diffuse et mate sans assécher la peau, de sorte qu'il convient à tous les types de peau.

Le fond de teint poudre Lock-It Powder Foundation est disponible dans 26 nuances développées pour s'accorder à une grande variété de tons et de sous-tons, du plus clair au plus foncé.

Le fond de teint poudre Lock-It Powder Foundation de Kat Von D Beauty sera disponible en France en février 2019 en ligne sur Katvondbeauty.com et Sephora.com, ainsi que dans les magasins Sephora.

#végan! Les produits de maquillage Kat Von D Beauty sont faits avec amour, sans animaux. Cela signifie qu'ils sont 100 % végans et sans cruauté, et cela pour toujours. Partagez vos looks et trouvez plus d'inspiration sur KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #LockItPowderFoundation

À PROPOS DE KAT VON D BEAUTY

Grâce à ses produits de maquillage longue tenue, riches en pigments, végans et sans cruauté, Kat Von D Beauty vous permet de créer sans compromis.

Lancée en 2008 par Kat Von D, cette marque de maquillage très appréciée, connue pour ses produits incontournables primés dans le monde entier tels que l'eyeliner Tattoo Liner, le rouge à lèvres liquide Everlasting Liquid Lipstick et le fond de teint Lock-It Foundation, est spécialisée dans la création de produits de beauté haute performance, faits avec amour, sans animaux. Désormais, les accrocs du maquillage et les amis des animaux peuvent faire des choix bienveillants sans pour autant sacrifier de beaux pigments et une tenue extralongue.

Kat Von D Beauty a reçu plus de 100 prix (et ça n'est pas fini !) à travers le monde entier. Les produits Kat Von D Beauty sont distribués dans 36 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Australie, au Moyen-Orient, en Scandinavie, en Russie, au Royaume-Uni et en Irlande, exclusivement chez SEPHORA, dans les espaces Sephora des magasins JCPenney, chez Debenhams et sur www.katvondbeauty.com.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2019 à 02:00 et diffusé par :