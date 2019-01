Le gouvernement du Canada contribue à ouvrir la voie à la recherche en sciences sociales et humaines





Près de 3 000 étudiants et chercheurs bénéficieront d'un investissement qui propulsera leur carrière

KINGSTON, ON, le 30 janv. 2019 /CNW/ - La recherche en sciences humaines joue un rôle important dans l'édification d'un Canada plus fort, plus prospère et en meilleure santé. Pour créer une économie florissante dont la croissance repose sur des découvertes et des innovations canadiennes et pour que le Canada devienne un chef de file reconnu à l'échelle mondiale dans le domaine de la recherche, on doit continuer à investir dans les étudiants de cycles supérieurs et les chercheurs talentueux.

La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 141 millions de dollars pour appuyer près de 3 000 des chercheurs les plus talentueux au pays, dont des chercheurs en début de carrière. Ces chefs de file exceptionnels se pencheront sur une vaste gamme de sujets de recherche pressants qui ont des répercussions de plus en plus importantes sur les Canadiens, notamment des priorités ayant trait aux jeunes vivant dans le nord du pays, les changements climatiques, l'énergie et les données massives.

Elle a également annoncé aujourd'hui le nom des 18 titulaires de bourses d'études supérieures du Canada en l'honneur de Nelson Mandela. Elle a en outre fait part d'une augmentation de la valeur du financement postdoctoral, portant celui-ci à sept millions de dollars sur les cinq prochaines années, pour aider les chercheurs en début de carrière.

La ministre s'est jointe à certains des bénéficiaires annoncés aujourd'hui à la Queen's University, qui a reçu plus de 4,6 millions de dollars pour soutenir les travaux de 92 chercheurs. Parmi ces chercheurs se trouvaient Lee Airton, dont les travaux de recherche aident à sensibiliser les enseignants de la maternelle à la 12e année à accepter la diversité sexuelle et de genre en classe, et Christine Moon, dont les recherches sont axées sur le rôle de l'assistance médicale en fin de vie chez les Canadiens d'origine coréenne.

« La recherche en sciences humaines se trouve au coeur de toute tentative de compréhension des difficultés et possibilités qui se présentent aux collectivités et aux particuliers partout au pays. Soutenir les jeunes talents dans ce domaine est l'un des meilleurs moyens de bâtir un Canada plus fort, plus prospère et en meilleure santé. »

--La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les chercheurs en sciences humaines jouent un rôle de premier plan dans l'ensemble de l'innovation. À l'heure actuelle, nous sommes aux prises avec d'importants problèmes mondiaux liés aux changements climatiques, à l'augmentation de la migration, aux inégalités, au déclin des économies, à la santé, à l'insécurité alimentaire et hydrique, ainsi qu'à la cybersécurité. Les travaux des étudiants de cycles supérieurs, des boursiers postdoctoraux et des chercheurs dans le secteur des sciences humaines au Canada contribuent à la résolution de ces problèmes en vue de garantir un avenir meilleur. »

--Le président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ted Hewitt

« Grâce à ce financement, plus de 90 professeurs et étudiants de la Queen's University - toutes disciplines confondues - mèneront des travaux de recherche qui produiront des données probantes sur des sujets importants pour les Canadiens et les citoyens du monde, allant de l'expression du genre à l'aide médicale à mourir. Le dynamisme de la recherche en sciences humaines menée au pays positionne le Canada en tant que chef de file international pour ce qui est de faciliter le dialogue, d'éclairer les politiques et de trouver des solutions concrètes à des enjeux mondiaux. »

?Le recteur et vice-chancelier de la Queen's University, Daniel Woolf

La Queen's University est l'une des 79 universités qui bénéficieront du financement de 141 millions de dollars visant à soutenir près de 3 000 chercheurs oeuvrant dans divers établissements partout au Canada .

. En tout, près de 2 300 étudiants en sciences sociales ou humaines à la maîtrise, au doctorat ou au postdoctorat bénéficieront de l'annonce faite aujourd'hui.

En outre, 677 chercheurs et leurs équipes recevront une subvention de développement Savoir, ce qui représente une hausse de 74 p. 100 par rapport à l'année dernière.

Les programmes Talent et Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) soutiennent la recherche postsecondaire et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines.

recherches en sciences humaines (CRSH) soutiennent la recherche postsecondaire et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. Les bourses d'études supérieures du Canada sont remises par les trois organismes subventionnaires : le CRSH, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada .

sont remises par les trois organismes subventionnaires : le CRSH, le recherches en sciences naturelles et en génie du et les Instituts de recherche en santé du . Les bourses d'études supérieures du Canada en l'honneur de Nelson Mandela ont été établies en 2014 afin de rendre hommage à la vie et à l'héritage légué par le leader de la lutte contre l'apartheid et le premier président de l'Afrique du Sud élu par suite d'élections démocratiques pleinement représentatives.

