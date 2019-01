VITEC fait l'acquisition de T-21 Technologies





VITEC, un leader mondial dans le domaine des solutions avancées de codage et de diffusion vidéo, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de T-21 Technologies, un fournisseur de solutions multimédia OTT de streaming destinées aux opérateurs, diffuseurs et propriétaires de contenus médias du monde entier. Kevin Ancelin, fondateur et PDG de T-21 Technologies, rejoindra VITEC en tant que vice-président des ventes de diffusion mondiales.

« L'acquisition de T-21 va permettre à VITEC de bénéficier des 32 années d'expérience et de connaissance de l'industrie de Kevin, à l'heure où nous élargissons l'envergure de nos produits et notre stratégie sur le marché de la diffusion », a déclaré Mark D'Addio, vice-président principal chez VITEC. « Son expertise dans le développement de produits et de marchés va accélérer notre nouvelle feuille de route produits et nos efforts de vente dirigés vers les principaux diffuseurs mondiaux. »

La technologie et les solutions HEVC de VITEC rendent plus efficace le déploiement de liaisons de contribution de la plus haute qualité sur des réseaux IP publics dédiés, ainsi que sur fibre et par satellite. Alimenté par le noyau d'encodage HEVC GEN2+ développé en interne par VITEC, l'encodeur et le décodeur MGW Ace établit de nouvelles normes sectorielles en matière de qualité vidéo, d'efficacité du débit binaire et de latence ultra basse (ultra-low latency, ULL). Cette solution révolutionnaire offre une qualité vidéo HEVC inégalée allant jusqu'à 4:2:2 10 bits.

« Je suis impatient d'aborder ce nouveau chapitre et défi dans ma carrière. La technologie de VITEC appliquée au marché de la vidéo sur IP est inégalée », a ajouté M. Ancelin. « Grâce à l'innovation que représente la GEN2+ de VITEC, l'encodeur matériel portable MGW Ace ne fournit aucune latence visible pour les applications de qualité vidéo les plus sensibles et à faible latence. Au fur et à mesure que nous allons développer notre prochaine génération de produits et de supports marketing en nous concentrant sur les applications de diffusion, la GEN2+ va continuer à transformer le marché de la contribution. »

À propos de VITEC

VITEC est un important prestataire international de solutions de diffusion vidéo en continu de bout en bout pour les sites de diffusion, militaires et gouvernementaux, ainsi que pour les entreprises, les installations de sport et de divertissement, et les lieux de culte. © 2019 VITEC

