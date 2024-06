Événements cyclistes du 14 au 16 juin - Planifiez vos déplacements dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches et redoublez de prudence





QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des entraves importantes seront mises en place sur le réseau routier et autoroutier des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 14 au 16 juin prochains, dans le cadre de la 16e édition du Grand défi Pierre Lavoie. Cet événement d'envergure nécessitera la fermeture complète de plusieurs artères, ce qui occasionnera des répercussions sur les déplacements des usagers de la route. Les axes routiers qui seront empruntés par les cyclistes sont à éviter dans la mesure du possible.

Entraves à la circulation

Du vendredi 14 juin, à 23 h 59, au samedi 15 juin, à 17 h , le pont de Québec sera complètement fermé à la circulation. Toutefois, des mesures de mitigation seront mises en place pour permettre aux cyclomoteurs de traverser d'une rive à l'autre, mais les usagers devront faire preuve de patience, car des périodes d'attente sont à prévoir. Quant à la circulation des piétons et des cyclistes, elle sera maintenue durant cette période.

Du vendredi 14 juin, à 9 h au dimanche 16 juin, à 17 h , les cyclistes, qui rouleront de jour comme de nuit, emprunteront plusieurs axes routiers de la région. Selon les différents trajets, ils passeront notamment par Québec, Cap-Tourmente, Saint-Augustin-de-Desmaures , Pont-Rouge , Lac-Beauport , la Vallée de la Jacques-Cartier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier , Saint-Antoine-de-Tilly , Sainte-Croix , Lotbinière, Saint-Édouard, Lévis (secteur Saint-Nicolas ), et ils longeront également la rivière Chaudière, sur la rive sud de Québec, entre son embouchure à Lévis (secteur Saint-Romuald ) et Saint-Lambert-de-Lauzon .

Pour connaître les détails des parcours et les entraves associées, et afin de mieux planifier vos déplacements, consultez le site Internet du Grand défi Pierre Lavoie . Une ligne téléphonique est également à la disposition de la population au 1 844 818-GDPL (4375).

Un autre événement sur l'Île d'Orléans

Le dimanche 16 juin aura également lieu l'événement Tout L'tour à l'Île d'Orléans. Entre 7 h 30 et 13 h, des cyclistes feront le tour de l'île à vélo, sur le chemin Royal (route 368). L'activité n'occasionnera pas d'entrave à la circulation. Toutefois, des ralentissements sont appréhendés.

Le Ministère rappelle que le Code de la sécurité routière vous oblige, au moment de dépasser un cycliste, à ralentir et à laisser, entre votre véhicule et le cycliste, un espace de 1 m dans une zone de 50 km/h et moins, et de 1,5 m dans une zone de plus de 50 km/h. Avant de réintégrer la voie, vérifiez que la distance que vous accordez au cycliste est raisonnable.

13 juin 2024 à 13:21

