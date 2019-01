/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera des contributions qui aidera à éliminer les obstacles et qui aidera les Canadiens handicapés à trouver des emplois/

Le Forum économique mondial est une tribune idéale pour réseauter et faire avancer les intérêts économiques des Canadiens. L'expertise et la main-d'oeuvre hautement spécialisée du Canada dans le domaine des technologies émergentes font de notre pays...

La secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, Kate Young, annoncera une contribution du gouvernement du Canada pour aider les Canadiens handicapés du sud-ouest de l'Ontario à trouver...