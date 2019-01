La Banque Nationale accède à l'indice d'égalité des sexes Bloomberg 2019





MONTRÉAL, le 24 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce qu'elle figure cette année dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg (Gender-Equality Index). L'indice reconnaît les entreprises qui s'engagent à faire progresser l'égalité des sexes et à faire preuve de transparence dans la divulgation de l'information afférente. Il regroupe des entreprises de 36 pays et régions.

« Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour créer un milieu de travail inclusif qui permet aux femmes de développer leur plein potentiel », a déclaré Brigitte Hébert, première vice-présidente à la direction, Expérience employé et Opérations à la Banque Nationale. « Favoriser l'inclusion et l'égalité entre les sexes n'est pas seulement un objectif social important, c'est aussi l'une des décisions d'affaires les plus avisées que peuvent prendre les organisations. Nous sommes très heureux de figurer dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg cette année. Cela nous donne de nouvelles perspectives sur nos accomplissements, sur notre contribution à faire progresser l'égalité des sexes et nous permet d'identifier de nouvelles façons d'avancer. »

« Nous félicitons la Banque Nationale d'avoir mesuré l'égalité des sexes au sein de son organisation à l'aide du cadre de référence de Bloomberg », a affirmé Peter T. Grauer, président de Bloomberg et président-fondateur du Club 30% des États-Unis. « Le fait que la Banque Nationale figure dans l'indice indique clairement à ses employés, investisseurs et collègues de l'industrie qu'elle montre l'exemple en poursuivant ses efforts pour devenir un milieu de travail vraiment inclusif. »

Voici un aperçu des initiatives de la Banque Nationale qui démontrent qu'elle travaille à créer un milieu de travail et une communauté plus équitables :

Pour les femmes dans le secteur de la gestion de patrimoine : La Financière Banque Nationale (FBN) s'est dotée d'une approche globale dont l'objectif est d'engager et de nourrir le dialogue avec les femmes investisseurs et de talent de multiples façons. Le programme de mentorat de la Financière Banque Nationale (FBN) permet à des étudiantes universitaires de découvrir la profession de conseiller en placement par l'entremise de stages dans l'organisation. La FBN organise aussi annuellement le Colloque des femmes conseillères en placement. D'envergure pancanadienne, le Colloque célèbrera son 10 e anniversaire cette année.

