LiveWell Canada annonce une nomination au conseil d'administration





OTTAWA, 24 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiveWell Canada inc. («?LiveWell?» ou la «?Société?») (CSE:LVWL), une société des sciences de la vie spécialisée en CBD, annonce la nomination de David Rendimonti à son conseil d'administration (le «?Conseil?»). Monsieur Rendimonti remplacera Richard Vickers qui a quitté le Conseil.



Comme annoncé le 3 décembre 2018 , LiveWell Canada a signé une lettre d'entente contraignante pour fusionner avec Vitality CBD Natural Health Products Inc. et ainsi devenir un nouveau chef de file sur le marché de la santé et du mieux-être pour les produits à base de CBD (la «?société fusionnée?»). À l'issue de la fusion, Monsieur Rendimonti sera le chef de la direction et un administrateur de la société fusionnée.

«?David a joué un rôle de premier plan dans la croissance de LiveWell depuis qu'il s'est joint à l'équipe de direction?», a déclaré Tim McCunn, président du Conseil de LiveWell. «?Alors que nous travaillons à compléter notre fusion transformatrice avec Vitality, le leadership et l'expertise de David seront des atouts indéniables pour le Conseil.?»

Monsieur McCunn ajoute : «?Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier Richard qui a largement contribué à notre succès.?»

Monsieur Rendimonti est un chef de file dans le domaine des soins de la santé. À l'effigie de son savoir-faire unique et de ses 30 ans d'expérience, il a à son actif des réussites exceptionnelles dans la création et la direction en matière de grandes marques. Monsieur Rendimonti a occupé des postes supérieurs au sein des plus grandes organisations de soins de la santé au monde, comme Johnson & Johnson, Pfizer et Wyeth Pharmaceuticals. Il a mené des activités novatrices dans les secteurs de la biotechnologie et de la santé au féminin au Canada et détient une vaste expérience dans les marchés mondiaux de la santé et du mieux-être.

Vitality, l'un des plus grands cultivateurs et producteurs nord-américains de CBD issu du chanvre, et LiveWell, une société axée sur la recherche, le développement, la commercialisation et la distribution de cannabidiol («?CBD?»), combineront leurs opérations américaines et canadiennes pour répondre à la demande croissante prévue du CBD et autres produits cannabinoïdes sur les marchés nord-américains et internationaux.

À propos de LiveWell

LiveWell est une société canadienne novatrice en matière de chanvre et de cannabis axée sur la recherche avancée du CBD et autres cannabinoïdes, ainsi que sur le développement, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de mieux-être grand public.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives au sujet de LiveWell et de ses activités. Souvent, mais pas toujours, on reconnaît ces énoncés à l'emploi de mots comme «?planifier?», «?poursuivre?», «?s'attendre?», «?calendrier?», «?projet?», «?avoir l'intention?», «?croire?», «?prévoir?», «?estimer?», «?peut?», «?va?», «?potentiel?», «?proposer?» et autres termes ou énoncés semblables (avec leurs formes négatives) par lesquels on dit que des événements ou des conditions «?peuvent?» ou «?vont?» se produire. De tels énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction. Les événements prospectifs et les circonstances dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précises ou ne pas se produire du tout et pourraient différer considérablement en raison de facteurs de risque inconnus et connus ou d'incertitudes qui touchent la Société. La liste susmentionnée de facteurs importants n'est pas exhaustive et les lecteurs sont encouragés à prendre connaissance de tous les facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion de la Société datée du 26 octobre 2018.

En ce qui concerne les énoncés prospectifs et les renseignements concernant le potentiel du marché global du CBD, les avantages prévus de la transaction, y compris le calendrier prévu de clôture, la Société a fourni ces énoncés et ces renseignements en se fondant sur certaines hypothèses qu'elle juge raisonnables à ce stade-ci. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que la fusion aura lieu, ou qu'elle se produira en vertu des conditions prévues à la lettre d'entente contraignante. À la suite de la vérification diligente, la fusion pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée.

Les renseignements prospectifs du présent communiqué représentent les attentes de LiveWell à la date du présent communiqué et, par conséquent, ils pourraient être modifiés après cette date. Le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux renseignements prospectifs et ne devrait pas non plus s'en remettre à eux à toute autre date. Bien qu'elle puisse choisir de le faire, LiveWell ne s'engage pas à mettre à jour cette même information à un moment quelconque, sauf en conformité avec les lois applicables sur les valeurs mobilières.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

SOURCE : LiveWell Canada inc.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter livewellcorp.com .

Médias

Deborah Stokes, 819 576-3789 ? dstokes@livewellfoods.ca

Investisseurs

Conrad Seguin, cseguin@livewellfoods.ca

LiveWell

David Rendimonti, président et chef de la direction

Steven Archambault, chef de la direction financière

Tél. : 819 718-2042

