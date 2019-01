Groupe Sportscene annonce un fractionnement d'actions à raison de deux pour une





MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW Telbec/ - GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou la « Société ») (TSXV: SPS.A) est heureuse d'annoncer les détails concernant le fractionnement des actions de catégorie A en circulation de la Société à raison de deux pour une (le « fractionnement d'actions ») tel qu'annoncé précédemment. Lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 17 janvier 2019, les actionnaires ont approuvé le fractionnement d'actions. Par conséquent, les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 4 février 2019 (la « date de référence ») recevront, le 8 février 2019 (la « date de versement »), une action de catégorie A supplémentaire pour chaque action de catégorie A qu'ils détiennent. À la fermeture des marchés le 22 janvier 2019, Sportscene comptait 4 270 893 actions de catégorie A émises et en circulation. Compte tenu du fractionnement d'actions, au 22 janvier 2019, il y aurait eu 8 541 786 actions de catégorie A émises et en circulation.

Conformément aux règles applicables de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »), les actions de catégorie A de la Société seront négociées sous forme d'effets payables à compter du 1er février 2019 (soit le jour de bourse précédant la date de référence) jusqu'à la date de versement (le 8 février 2019), inclusivement. Un effet payable est un droit rattaché à des titres inscrits en bourse qui font l'objet d'une mesure importante prise par l'émetteur, comme un fractionnement d'actions. Dans le cas présent, il s'agit du droit de recevoir les actions de catégorie A supplémentaires émises lors du fractionnement d'actions. Toutes les opérations effectuées à la Bourse durant cette période seront marquées d'un indicateur afin de s'assurer que les acquéreurs reçoivent les actions de catégorie A supplémentaires émises lors du fractionnement d'actions. La négociation hors distribution des actions de catégorie A sur une base rajustée en fonction du fractionnement d'actions commencera le 11 février 2019, date à partir de laquelle les actions de catégorie A achetées ne donneront plus droit à des actions de catégorie A supplémentaires. La date de remboursement des effets payables sera le 12 février 2019.

Les actionnaires n'ont aucune formalité particulière à suivre. Société de fiducie AST (Canada), l'agent de transfert de la Société, fera parvenir aux actionnaires inscrits, à la date de versement, un certificat immatriculé aux noms des actionnaires inscrits représentant le nombre d'actions de catégorie A supplémentaires qu'ils auront reçu par suite du fractionnement d'actions. Les certificats d'actions qui représentent des actions de catégorie A actuellement en circulation de la Société demeureront valables. Les porteurs inscrits doivent les conserver et ne pas les remettre à la Société ou à son agent de transfert. Les comptes de courtage des porteurs non-inscrits seront automatiquement mis à jour pour tenir compte du fractionnement d'actions.

Le fractionnement d'actions ne diluera pas les capitaux propres. Toutes les données sur les actions pour les périodes futures refléteront le fractionnement d'actions. Le régime d'options d'achat d'actions de la société et toutes les options d'achat d'actions émises en vertu de celui-ci seront rajustés pour refléter le fractionnement d'actions. Les actionnaires sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour les incidences fiscales du fractionnement d'actions.

De plus amples renseignements sur le fractionnement d'actions figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 22 novembre 2018, qui a été déposée sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil de la Société le 26 novembre 2018.

Par ailleurs, la Société annonce également que son conseil d'administration a octroyé hier des options d'achat d'actions visant 40 000 actions de catégorie A de la Société au vice-président, division détail de Sportscene récemment nommé en poste. Ces options d'achat d'actions peuvent être exercées à un prix de 9,95 $ par action, représentant le prix de clôture des actions de catégorie A de la Société à la Bourse le 21 janvier 2019, pour une période de 7 ans, soit jusqu'au 22 janvier 2026.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe, en date des présentes, 43 établissements. Au fil des années, Sportscene a diversifié son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, des restaurants de cuisine asiatique P.F. Chang's et de sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs à l'égard de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes inhérents, connus ou non. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La Société ne s'engage ni à mettre à jour ni à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf lorsque requis en vertu de la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

