Le Canadian Energy Research Institute nomme Corinne Boone au poste de présidente du conseil d'administration

CALGARY, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le Canadian Energy Research Institute (CERI) a le plaisir d'annoncer la nomination de Corinne Boone au poste de présidente du conseil d'administration. L'ancien président, Michael Cleland continuera à siéger au conseil.

Madame Boone est une dirigeante du monde des affaires émérite misant sur une vaste expérience en matière de gestion des enjeux environnementaux dans les entreprises, de changements climatiques, de marchés environnementaux et de durabilité. Elle a constitué et dirigé des équipes mondiales multidisciplinaires, et elle mise sur une expérience de travail de plus de 25 ans auprès de clients du secteurs privé, d'organismes de réglementation et d'organismes internationaux en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes et des projets au sein des secteurs des mines, des infrastructures et de l'énergie. Elle fait figure de pionnière reconnue à l'échelle mondiale en matière de développement de marchés climatiques, et à titre de spécialiste de stratégies climatiques et de financement de la lutte contre les changements climatiques. Établie en Ontario, madame Boone dirige sa propre firme de consultation, Climate and Sustainable Innovation.

« Au nom du conseil d'administration du CERI, je tiens à remercier Michael Cleland et à féliciter Corinne Boone.

M. Cleland a représenté un élément essentiel pour l'institut au cours des quatre dernières années à titre de président du conseil, mais aussi dans son rôle d'agent de liaison entre les intervenants du secteur et de défenseur avant-gardiste de la recherche en matière d'économie et d'environnement associée aux défis et occasions propres aux secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité.

Nous sommes ravis d'accueillir Corinne. Son leadership, son expertise et son engagement sont mis en évidence par les nombreuses années au cours desquelles elle a occupé des postes au sein des secteurs de l'énergie, des services financiers et des mines et métaux. La grande importance qu'elle accorde à la gestion environnementale, à l'établissement d'un équilibre entre les priorités économiques et environnementales, aux changements climatiques et à la question de la durabilité contribueront à l'atteinte de l'objectif de l'institut, c'est-à-dire, fournir une analyse économique pertinente, autonome et objective des enjeux liés à l'énergie et à l'environnement au profit des entreprises, des gouvernements, du milieu universitaire et du public. »

Allan Fogwill, président et chef de la direction

Fondé en 1975, le Canadian Energy Research Institute (CERI) est un organisme de bienfaisance autonome reconnu et spécialisé en analyse de l'économie de l'énergie, et des enjeux associés aux politiques environnementales liées à cette économie au sein des secteurs de la production, du transport et de la consommation de l'énergie.

Notre mission consiste à fournir une analyse économique pertinente, autonome et objective des enjeux liés à l'énergie et à l'environnement au profit des entreprises, des gouvernements, du milieu universitaire et du public.

