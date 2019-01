TI Automotive prête sa technologie de pointe de réservoirs plastiques au programme de véhicules électriques de luxe de Karma Automotive





AUBURN HILLS, Michigan, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- TI Automotive, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie des systèmes de fluides automobiles, a annoncé aujourd'hui la fourniture de réservoirs de carburant en plastique moulé par soufflage au programme de véhicules électriques de luxe de Karma Automotive. La technologie de pointe de TI Automotive permet à des réservoirs en plastique légers de résister à des pressions de vapeur élevées générées par les véhicules électriques à autonomie prolongée tels que ceux produits par Karma en Californie du Sud.

À compter de l'automne prochain, le nouveau véhicule électrique de luxe Karma sera équipé de ce réservoir. Il s'agit pour TI Automotive d'une introduction sur le marché mondial de son réservoir unique à double paroi en tant qu'accessoire destiné à des véhicules électriques hybrides. Ce réservoir en plastique innovant, déjà installé sur des véhicules de validation en phase de pré-production, pèse non seulement beaucoup moins que les réservoirs en acier traditionnels, mais il tolère également des pression de vapeurs de carburant pouvant atteindre les 500 mégabars. Cette caractéristique permet d'optimiser le mode de conduite sur l'ensemble de la plage de fonctionnement électrique du véhicule. TI Automotive produit ce réservoir par l'intermédiaire de son processus de fabrication breveté Tank Advance Process Technology (TAPT).

« TI Automotive fait appel à ses technologies de conception et de production pour développer une large gamme de produits avancés liés aux réservoirs plastiques afin de satisfaire et de dépasser les exigences liées aux pressions de vapeur du carburant des véhicules électriques à autonomie prolongée. Le réservoir à double paroi destiné aux véhicules de Karma est notre produit le plus performant sur le marché diversifié des véhicules électriques de luxe. Nos clients internationaux sont très enthousiastes à l'idée de cette avancée technologique, c'est pourquoi nous continuons de renforcer notre leadership en matière de traitement des fluides. », a déclaré Hans Dieltjens, vice-président exécutif de la division réservoirs de carburant et systèmes de distribution.

Karma produit actuellement deux véhicules électriques de luxe, le modèle Revero et l'Aliso en édition limitée, tous deux conçus pour offrir des expériences distinctives des véhicules électriques de luxe grâce à un design, une technologie et une personnalisation innovants. Pour Bob Kruse, le directeur technique de Karma, l'avenir du constructeur repose sur une stratégie commerciale et un produit bien financés s'étalant sur les dix prochaines années.

« Nous nous sommes entourés des bonnes personnes afin d'atteindre nos objectifs, de construire un solide portefeuille de nouveaux produits et de nourrir des relations avec les bons partenaires, lesquels pourront nous aider à accélérer le développement de nos technologies et produits. », a expliqué Bob Kruse, « Peu de véhicules électriques grand tourisme dans le monde peuvent rivaliser avec les performances, le luxe et l'efficacité de la version actuelle de la Karma Revero. La technologie innovante des réservoirs de carburant en plastique de TI Automotive permettra à nos véhicules électriques de luxe de nouvelle génération d'atteindre des niveaux de performance encore plus élevés. »

À propos de TI Automotive

TI Automotive est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides destinés principalement au marché automobile. Riche près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Automotive dispose d'installations de production sur 118 sites répartis dans 28 pays et desservant l'ensemble des principaux équipementiers du monde.

Pour plus d'informations, visitez le site www.tiautomotive.com.

À propos de Karma Automotive et de la Karma Revero

Karma Automotive imagine, conçoit, assemble et commercialise des véhicules électriques de luxe depuis son centre des opérations situé dans le sud de la Californie. Fondée en 2014, l'entreprise emploie près de 1 000 personnes dans le monde entier et s'est engagée à améliorer et à développer l'expérience de la mobilité de luxe pour ses clients. Pour ce faire, elle s'appuie sur des relations internationales et des partenaires technologiques. Nommée « voiture verte de luxe de l'année 2018 » par le Green Car Journal, la Karma Revero est un véhicule électrique de luxe propulsé par deux moteurs électriques qui incarne les objectifs de la société consistant à offrir un design, une technologie et une personnalisation automobiles de premier plan ainsi qu'une expérience client exceptionnelle.

Pour en savoir plus sur Karma Automotive et la Revero, visitez le site www.karmaautomotive.com ou la salle de presse Karma en accès libre à l'adresse www.karmanewsroom.com et consultez les derniers communiqués de presse, vidéos et images.

