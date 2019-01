Invia Flights Germany choisit Setoo, la plateforme d'assurance et de protection, pour offrir à ses clients un voyage agréable





LONDRES, January 22, 2019 /PRNewswire/ --

Avec Setoo, Invia Flights Germany,peut, en association avec des marques OTA du marché allemand telles que fluege, créer et distribuer de façon indépendante de nouveaux types de produit d'assurance. Ces derniers sont personnalisés, transparents et proposent une indemnisation immédiate sans aucune demarche.

Setoo , l a société d'assurance et de protection As a service, a annoncé que sa plateforme avait été choisie par Invia Flights Germany GmbH, une entreprise d'Invia Group. La compagnie proposera une meilleure experience client avec un nouveau type d'assurance qui répond aux attentes actuelles des consommateurs.





(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/737683/Setoo_Logo.jpg )



Avec la plateforme de Setoo, Invia Flights Germany peut valoriser son expérience client et accélérer son développement en transformant l'assurance paramétrique en un produit en ligne de e-commerce comme un autre. La plateforme permet de contextualiser les offres en fonction du passager et du voyage, en veillant à ce que chaque client se voit proposer une solution adaptée.

« Chez Invia Flights Germany, nous sommes fiers d'offrir à nos clients des solutions entièrement personnalisées », a souligné Balint Gyemant, PDG d'Invia Flights Germany. « La plateforme paramétrique de Setoo facilite notre approche, en nous permettant de répondre encore mieux aux besoins de nos clients. Nous avons déployé la plateforme de Setoo, et commencé à offrir des garanties, notamment contre les retards et les annulations de vols. Avec de nombreuses options pour concevoir et tester de nouveaux produits supplémentaires, nous intégrons des dispositifs plus intelligents dans le parcours du client. Je suis convaincu que nous profiterons d'une plus grande fidélisation de la clientèle et constaterons donc des taux de conversion plus élevés. »

La plateforme générique de Setoo respecte la Directive sur la distribution d'assurances (DDA) et le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle permet aux entreprises en ligne de créer des produits d'assurance qui sont couverts par des compagnies d'assurance comme AXA, sans qu'elles aient besoin d'assimiler les compléxités de la règlementation du secteur. Sur la base de l'assurance paramétrique, les entreprises en ligne peuvent créer des produits d'assurance avec des dispositifs de souscription en un clic. Ils sont mis en place automatiquement, les indemnités sont versées immédiatement, nul besoin de remplir des formulaires de réclamation.

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Invia Flights Germany et enthousiastes à l'idée de travailler ensembmle afin de proposer des produits d'assurance et de protection qui soient pertinents ainsi qu'appréciés par les clients », s'est félicité Noam Shapira, co-PDG de Setoo. « L'approche innovante et axée sur le client d'Invia est impressionnante, ses clients seront les premiers à bénéficier de produits d'assurance sans tracas ni soucis. Les risques liés aux événements exogènes susceptibles de gâcher leur voyage sont écartés. »

Pour permettre aux entreprises en ligne de fournir des tarifications précises sur leurs produits d'assurance, Setoo puise dans des sources de données externes et applique des algorithmes de machine learning avancés. Ces derniers apprennent l'historique des événements et facilite la tarification en fonction du risque spécifique en temps réel. Une fois les produits intégrés via un ensemble simple d'API, ces entreprises peuvent proposer leurs offres d'assurance dans le cadre du parcours client. Elles profitent en parallèle de la souplesse et de l'évolutivité nécessaires pour concevoir et tester n'importe quel produit, optimisant le travail du marketing et assurant ainsi un taux de conversion maximum.

À propos d'Invia Group

Invia Group réunit en un seul endroit des portails de voyage de premier plan en Europe. Des forfaits vacances aux séjours personnalisés, des voyages d'affaires aux escapades familiales, nos offres destinées aux touristes servent une large variété de clients.

Invia Flights Germany GmbH regroupe les activités des portails sur les vols tels que fluege.de, airline-direct.de et Billigfluege.de.

À propos de Setoo

Setoo permet aux entreprises en ligne de concevoir et de distribuer des produits personnalisés d'assurance et de protection, en augmentant les revenus liés à des services auxiliaires et en fournissant une expérience client exceptionnelle. Grâce à la plateforme d'assurance paramétrique As a service de Setoo, les entreprises du commerce en peuvent créer des protections nouvelles et extrêmement ciblées en quelques minutes. Elles répondent aux préoccupations actuelles des consommateurs et génèrent des indemnisations automatiques sans avoir besoin de compléter un formulaire. Setoo opère en tant que MGA et dépend de la FCA au Royaume-Uni et de l'ACPR dans l'UE. Setoo a récemment annoncé une levée de fonds de Série A de 8 millions d'euros par Kamet, l'incubateur d'innovations technologiques d'AXA.

Coordonnées :

James Fahy

setoo@gingermaypr.com

+44-0203-642-1124

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 04:00 et diffusé par :