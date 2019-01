Saudi Aramco est reconnue comme l'un des fers de lance de la quatrième révolution industrielle





La raffinerie de gaz de Saudi Aramco située à Uthmaniyah est reconnue par le Forum économique mondial pour son leadership dans l'application des technologies d'analyse avancée et d'intelligence artificielle

La raffinerie de gaz d'Uthmaniyah (UGP) de Saudi Aramco a été reconnue par le Forum économique mondial (WEF) comme une usine de fabrication « Lighthouse » (phare), ainsi que comme un fer de lance dans les applications technologiques destinées à la quatrième révolution industrielle. Saudi Aramco est la première société énergétique au monde à faire partie de ce groupe restreint de sites de production. La raffinerie est également la seule installation au Moyen-Orient à être reconnue par le WEF. L'annonce a été faite avant la réunion annuelle du WEF qui a lieu à Davos, en Suisse.

La raffinerie de gaz est l'une des plus grandes usines de traitement de gaz au monde. Elle a été mise en service en 1981 dans le cadre du « Master Gas System » de Saudi Aramco pour traiter le gaz associé aux puits de pétrole. L'installation est le dernier exemple en date de l'application que fait Saudi Aramco des solutions d'analyse avancée et d'intelligence artificielle pour accroître la productivité tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de ses installations d'exploitation. L'utilisation de drones et de technologies mettables (wearable ) pour inspecter les pipelines et les machines a permis de réduire le temps d'inspection de 90 % dans cette installation industrielle.

« La reconnaissance de la raffinerie de gaz d'Uthmaniyah témoigne du virage pris par Saudi Aramco pour se transformer et s'adapter au changement rapide du paysage énergétique mondial. Uthmaniyah ne représente qu'une partie de notre grande chaîne de valeur énergétique intégrée où les technologies IR 4.0 (révolution industrielle) jouent un rôle crucial pour permettre d'importantes économies de capitaux et d'efficacité d'exploitation », a déclaré Amin H. Nasser, président-directeur général de Saudi Aramco.

Il a ajouté : « Grâce à l'application des technologies IR 4.0, nous pouvons être à l'avant-garde du secteur en contribuant à façonner l'avenir de l'énergie dans le cadre de la mission de Saudi Aramco visant à fournir du pétrole et du gaz dans le monde entier de manière sûre et fiable ».

Les sept nouvelles installations s'ajoutent à neuf autres « phares de la fabrication » que le WEF a dévoilés en septembre 2018. Les 16 usines ont été sélectionnées sur une liste initiale de 1 000 fabricants à l'aune de leur mise en oeuvre réussie des technologies de pointe de l'avenir qui ont une incidence sur les aspects financiers et opérationnels.

Le programme « Lighthouse » a été mené par le WEF en collaboration avec McKinsey au cours d'une étude s'étalant sur un an. Une équipe d'étude a visité l'UGP en Arabie Saoudite et a effectué un audit approfondi, en se consacrant aux meilleures initiatives intégrées de la Révolution industrielle 4.0 de l'UGP.

