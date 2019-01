L'ancien commandant des forces de défense estoniennes, le Général Riho Terras rejoint l'équipe de Milrem Robotics





Le Général Riho Terras, qui a servi comme commandant des forces de défense estoniennes pendant 7 ans et a pris sa retraite en décembre 2018, rejoint l'équipe de l'un des principaux développeurs de systèmes de guerre sans pilote, Milrem Robotics, pour diriger sa division Défense.

Les principales responsabilités du Général Terras consisteront à mettre en place les équipes internationales de développement commercial et de soutien des programmes de Milrem Robotics, à diriger le processus visant à établir une forte présence sur le marché de la défense et à apporter le savoir-faire spécifique des utilisateurs finaux aux activités stratégiques de R&D de la société.

"Les solides connaissances et la grande expérience du Général Terras le placent en bonne position pour développer la présence internationale de l'entreprise et renforcer nos équipes dans le monde entier," a commenté Kuldar Väärsi, CEO et propriétaire de Milrem Robotics. "Notre objectif est d'être le premier choix dans tous les programmes de robotique au sol à venir dans le monde entier ", a-t-il ajouté.

"J'ai acquis des connaissances importantes et développé un réseau international au cours de mes sept années en tant que Chef d'état-major des armées estoniennes et membre du Comité militaire de l'OTAN et de l'UE. Mes domaines d'intérêt particuliers ont été le développement de technologies perturbatrices et des cybertechnologies", a déclaré le Général Riho Terras.

Le Général Terras a également travaillé intensivement pendant la présidence estonienne de l'UE afin de lancer le développement des technologies de défense européennes et PESCO.

"Au cours des dix dernières années, l'Estonie a été en mesure d'établir une industrie de défense moderne et tournée vers l'avenir grâce à des technologies de pointe telles que le véhicule terrestre sans pilote THeMIS de Milrem Robotics," a ajouté le Général Terras.

Le Général Terras dirigera également le développement des capacités de défense dans le cadre du programme EDIDP, avec les systèmes modulaires terrestres sans pilote (MUGS) emmenés par Milrem Robotics. L'objectif du projet est d'accroître la connaissance situationnelle et la protection des forces des unités terrestres, d'alléger la charge de travail des soldats, de permettre un déploiement plus rapide, d'accroître l'interopérabilité et de rendre les forces terrestres abordables.

Au cours des cinq prochaines années, Milrem Robotics prévoit une expansion significative. En janvier, Milrem Robotics a ouvert une filiale en Suède afin d'engager des ingénieurs qualifiés et expérimentés.

"Le marché de la robotique au sol est au début d'une croissance exponentielle et nos produits sont très bien positionnés. Nous prévoyons une croissance importante du chiffre d'affaires en 2019 et le nombre d'employés passera de 85 en 2018 à plus de 130 cette année", a déclaré Kuldar Väärsi.

L'entreprise cible également le marché commercial (services de sauvetage, garde-frontières, industries minière et agricole) sous la marque Sinrob (Singular Robotics).

A propos de Milrem Robotics

Milrem Robotics est une société estonienne dont l'activité principale est la fabrication de véhicules terrestres sans pilote, le développement de solutions de guerre robotique et la réalisation de concepts d'opérations et d'analyses de guerre au niveau de la doctrine. Milrem Robotics s'est associé à certains des leaders les plus éminents de l'industrie tels que Lockheed Martin, Raytheon, MBDA, QinetiQ, Nexter, KMW, Diehl Defence, Kongsberg, ST Engineering, FN Herstal, Safran, CNIM, EOS, Tencate etc.

Le produit phare de l'entreprise est le véhicule terrestre sans pilote THeMIS qui peut être utilisé pour une variété d'applications de défense.

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=gDJdEY1VcPo&t

