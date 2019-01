Roots et Air Canada s'unissent pour marquer la journée internationale du pantalon en coton ouaté à bord du plus long vol international d'Air Canada





Roots et Air Canada ont surpris plus de 250 clients à bord d'un vol Vancouver-Melbourne en leur offrant un cadeau de voyage alliant confort et style

TORONTO, le 21 janv. 2019 /CNW/ - La marque canadienne emblématique Roots (« Roots », ou « Roots Canada ») (TSX : ROOT) et Air Canada (TSX : AC) se sont associées pour rendre un long voyage encore plus confortable à l'occasion de la journée internationale du pantalon en coton ouaté. Les deux entreprises ont surpris plus de 250 clients à bord du plus long vol sans escale d'Air Canada, soit celui reliant Vancouver (Canada) et Melbourne (Australie), en leur offrant des pantalons en coton ouaté Salt & PepperMC, des chandails à capuchon et des étuis à passeport en cuir de la marque Roots, amenant ainsi à bord le style « chalet » et urbain typique de la marque de vêtement.

« Nous croyons que peu importe la destination, il faut voyager avec confort et style, a affirmé Karen Zuccala, la vice-présidente du marketing de Roots. Vu la communauté grandissante de Roots en Australie grâce à notre plateforme de commerce électronique, et comme le vol Vancouver-Melbourne est l'un des plus longs au monde, il semblait tout à fait naturel de s'associer à Air Canada pour célébrer la journée internationale du pantalon en coton ouaté. Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives prévues pour continuer de faire connaître notre marque à travers le monde. »

Les clients, qui arriveront à 10 h 05 à Melbourne vêtus de leurs confortables et élégants vêtements en coton ouaté, seront parmi les premiers à célébrer la journée internationale du pantalon en coton ouaté en 2019.

Pour marquer davantage cette journée, Roots et Air Canada invitent les Canadiens à participer au concours Roots x Air Canada. Les participants auront la chance de gagner le voyage de leur rêve, tout en confort et avec style. Les prix comprennent deux billets pour un vol aller-retour vers n'importe quelle destination canadienne desservie par Air Canada, ainsi que deux ensembles cadeaux offerts par Roots comprenant des vêtements en coton ouaté, un petit sac Banff et plus encore. Le concours est ouvert du 21 au 25 janvier 2019. Pour en savoir plus sur la façon de participer, veuillez consulter le lien suivant.

« Air Canada est ravie de s'associer à Roots pour surprendre ses clients à bord du plus long vol sans escale de son réseau en leur offrant des vêtements canadiens emblématiques, a dit Andy Shibata, directeur délégué - Marques d'Air Canada. Existe-t-il une meilleure façon de souligner cette journée qu'en traversant six fuseaux horaires à bord d'un appareil 787 Dreamliner ultramoderne d'Air Canada vêtu d'un confortable pantalon en coton ouaté Roots? »

« Nous aimerions également remercier Roots qui, dans un esprit de générosité, fait un don au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, qui permet aux enfants et à leur famille d'avoir accès à des traitements médicaux complexes indisponibles dans leur propre communauté. »

Pour célébrer la journée internationale du pantalon en coton ouaté avec Roots et Air Canada, suivez @roots et @aircanada et utilisez le mot-clic #internationalsweatpantsday.

À propos de Roots

Fondée en 1973, Roots est une marque haut de gamme axée sur le plein air. Nous combinons le meilleur de la campagne et de la ville en offrant un style hors pair, sans compromis sur le confort et la qualité. Nous proposons une vaste gamme de produits, y compris des vêtements pour hommes et pour femmes, des articles en cuir, des chaussures, des accessoires, ainsi que des vêtements pour les enfants, les tout-petits et les bébés. Roots possède 118 magasins au Canada, 7 magasins aux États-Unis, 115 magasins exploités par des partenaires à Taïwan, 30 magasins exploités par des partenaires en Chine et une plateforme de commerce électronique international (depuis le 3 novembre 2018). Roots Corporation est une entreprise canadienne qui exerce ses activités sous le nom de « Roots » et de « Roots Canada ».

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 210 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 52 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

