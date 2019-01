Corporation Métaux Précieux du Québec recoupe 4,78 g / t Au sur 6,0 m à Sakami, prolongeant la minéralisation aurifère, débute une campagne de forage hivernale





MONTRÉAL, 21 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats pour les cinq forages complétés à la fin de 2018 sur le projet phare Sakami, détenu à 100%, et situé à Eeyou Istchee Baie James, au Québec. Les résultats de forage significatifs sont présentés dans le tableau 1 et figure 1. Au total, 2 028 m de forage ont été complétés dans le secteur de La Pointe (voir le communiqué de presse du 10 septembre 2018) entre octobre et décembre 2018. Les résultats de forage confirment que la minéralisation aurifère connue a été étendue à l'ouest de 50 mètres.

Le comité technique composé de membres de Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») et de QPM se réunira ce mois-ci pour procéder à un examen détaillé des résultats d'exploration de 2018. Goldcorp et QPM planifieront et approuveront le programme d'exploration et de forage 2019 sur Sakami. Ce programme bénéficiera de l'expertise technique et des connaissances de Goldcorp.

Le programme d'exploration annoncé à l'automne 2018 (voir le communiqué de presse du 29 octobre 2018) qui prévoyait au moins 3 000 m de forage au diamant se poursuivra au cours de l'hiver 2019 à compter de janvier. En utilisant les résultats de forage précédents de 2018, le programme proposé actuel sera conçu pour tester deux secteurs:

sur le secteur de La Pointe, où les prolongements en profondeur des zones à haute teneur définies comme >40 gramme-mètre x intersection forées (Au g/t x longueur intersectée) et l'existence de zones subparallèles à des profondeurs moindres (voir Figures 1 et 2 ci-jointes) seront testées; et

sur le secteur JR-Simon-9.6, situé à environ 6 km au nord-est du secteur de La Pointe, où des cibles de surface spécifiques identifiées lors de travaux d'exploration antérieurs seront testées.

Tableau 1 ? Intersections minéralisées du programme de forage et coordonnées des sondages

Sondage De (m) À (m) Intervalle (m) Au (g/t) PT-18-128 295,00 312,00 17,00 1,77 Incluant 300,00 306,00 6,00 3,13 Incluant 295,00 306,00 11,00 2,36 333,00 335,00 2,00 1,38 PT-18-129 410,00 426,50 16,50 1,39 Incluant 410,00 441,00 31,00 0,93 Incluant 422,00 426,50 4,50 3,45 PT-18-130 Pas des valeurs significatives PT-18-131 460,00 466,00 6,00 4,78 Incluant 460,00 465,00 5,00 5,50 PT-18-132 81,00 82,50 1,50 1,03 122,00 123,00 1,00 2,41 144,00 146,00 2,00 1,66 155,00 156,00 1,00 3,26

Notes :

Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte; il est généralement prévu que les sondages intersectent la minéralisation aussi près que possible de la perpendiculaire à la direction; les épaisseurs vraies sont estimées de 75% à 90% de la longueur des intervalles lorsque l'inclinaison des sondages et les pendages des horizons minéralisés sont pris en compte. Toutes les valeurs en or présentées sont non-coupées. Les intersections se situent à l'intérieur des limites géologiques des zones minéralisées mais n'ont pas encore été corrélées aux structures / horizons individuels dans ces zones.



La minéralisation sur le secteur de La Pointe se présente dans deux zones aurifères importantes (zones 25 et 26) encaissées dans des roches du groupe volcanique sédimentaire de Yasinski (sous-province de La Grande), métamorphosées au faciès amphibolite et fortement déformées par un événement régional OSO-ENE. Cet assemblage composé principalement d'amphibolite basaltique avec des formations de fer sédimentaires locales, et est recoupé par des intrusions tonalitiques également très déformées. Ces unités sont structurellement superposées avec une séquence principalement constituée de paragneiss riche en biotite. La minéralisation sur le secteur de JR-Simon-9.6 est encaissée dans des basaltes du groupe de Yasinski en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous-province d'Opinaca) à l'est.

Assurance qualité / contrôle de la qualité

Des procédures d'assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en oeuvre afin de s'assurer des meilleures pratiques en matière d'échantillonnage et d'analyse d'échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l'autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d'échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d'ALS Minerals de Val-d'Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d'absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.

Personnes qualifiées





Le travail de terrain a été mené sous la supervision de Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), vice- président exploration, administrateur et actionnaire de de la Société. Normand Champigny, Ing., Chef de la direction de la Société, et Jean-Sébastien Lavallée, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.



À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Goldcorp. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement de projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

