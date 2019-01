Spectre annonce une facilité de créance prioritaire pour son portefeuille d'avions cargo B737NG





DUBLIN, 21 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La société Spectre Cargo Solutions, basée au Texas, par le biais de sa société affiliée irlandaise NGF Genesis Limited, a clôturé sa première étape d'une facilité de créance prioritaire à long terme menée par Erste Bank dans le but de refinancer sept avions cargo convertis Boeing 737-700 & -800 loués à de multiples opérateurs et gérés par NGF Genesis (Ireland) de Spectre.

Il s'agira du premier financement institutionnel du portefeuille d'avions cargo de Spectre, et il représente la première tranche d'avions de sa plateforme passager à cargo (passenger-to-freighter (PTF) étendue.

À propos de Spectre. Spectre Cargo Solutions est une société de location et de gestion d'aéronefs axée sur les avions cargo basée à Austin, Texas, aux États-Unis. NGF Genesis Limited (Ireland) est une société Spectre Cargo Solutions. Pour en savoir plus, contacter Kevin Casey au +1 334 791 1076 ou kcasey@spectre.aero , et visiter www.spectre.aero .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/810654/Spectre_Cargo_Solutions_Freighter.jpg

