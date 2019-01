Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce l'octroi d'une licence annuelle de fabrication au CSPA Group Inc.





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 janvier 2019 /CNW/ - La société Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») a annoncé que le CSPA Group, Inc. (« CSPA ») a reçu une licence annuelle de fabrication émise par le département de la santé publique de la Californie (California Department of Public Health).

Le mercredi 16 janvier 2019, le département de la santé publique de la Californie a accordé une licence annuelle de fabrication au CSPA Group, Inc. en remplacement de sa licence temporaire de fabrication.

Le texte final du règlement promulgué par le département de la santé publique de la Californie et le bureau du contrôle du cannabis (Bureau of Cannabis Control) a été approuvé par le bureau du droit administratif (Office of Administrative Law) le 16 janvier 2019. CSPA, ses conseillers et son équipe juridique examinent actuellement les changements et les ajouts au règlement pour s'assurer que toutes les opérations et l'emballage des bandelettes CannaStripsMD et des autres produits de CSPA sont conformes au règlement final. La Société s'attend à ce que les illustrations et les étiquettes conformes soient prêtes à être livrées à l'imprimeur d'emballages la semaine prochaine pour assurer la livraison d'un premier lot de produits en février 2019.

Le chef de la direction de Lifestyle Delivery Systems Inc., Brad Eckenweiler, a déclaré : « la licence annuelle de fabrication est une autre étape importante qui distingue le CSPA Group des autres fabricants ».

La Société fera le point sur ses activités et dressera un bilan de l'année 2018 sur le site Web de Lifestyle Delivery Systems le 24 janvier 2019 au www.lifestyledeliverysystems.com.

À propos du CSPA Group, Inc.

Situé à Adelanto, en Californie, le CSPA Group, Inc. est un distributeur, un transporteur et un fabricant de l'industrie du cannabis californienne autorisé par la ville d'Adelanto et l'État de la Californie. Le CSPA Group fabrique des distillats et des huiles extraites pour produire des bandelettes CannaStripsMC en vertu d'un contrat de licence conclu avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui accorde le droit d'utiliser sa technologie sous licence à une installation de production et d'emballage à la fine pointe située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des pellicules infusées (semblables à des pellicules fraîcheur) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et plus sain que n'importe quelle autre forme d'administration, mais encore permettent l'inclusion d'un vaste éventail d'ingrédients allant des médicaments sans ordonnance aux produits homéopathiques et nutraceutiques, aux vitamines et aux compléments alimentaires. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se fonde sur la technologie de la Société pour tester du début à la fin la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les pellicules sans exception, ce qui permet la mise sur pied d'un système de livraison sécuritaire, fiable et efficace.

