/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce importante concernant les soins et les services de santé buccale offerts au Québec/

Pharmerit International (Pharmerit), un cabinet de conseils de pointe en matière d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR), étend sa présence en Asie. L'expansion comprend l'agrandissement du bureau de Shanghai, en Chine, ainsi...

Des experts du Canada et du monde entier se rassemblent à Ottawa aujourd'hui dans le cadre de la 11e Conférence annuelle d'Ottawa : Approches cliniques : nouvelles tendances en matière d'abandon du tabac, source par excellence de nouvelles idées et...

Au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, Michael McLeod, député, et l'honorable Glen Abernethy, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, annonceront le financement d'une...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, procédera à une annonce concernant l'organisme...