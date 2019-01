Fuite de monoxyde de carbone à l'école primaire des Découvreurs - Le gouvernement s'engage à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires





QUÉBEC, le 18 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean?François Roberge, tient à rappeler qu'il est très sensible à la situation vécue par les élèves et le personnel de l'école primaire des Découvreurs à LaSalle à la suite d'une fuite de monoxyde de carbone. Ainsi, il annonce que des mesures sont prises immédiatement pour renforcer la sécurité dans les établissements du réseau de l'éducation.

Concrètement, des démarches réglementaires seront effectuées pour que l'ensemble des écoles et des commissions scolaires soient obligées de se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone, ce qui n'est pas le cas présentement, et qu'elles adoptent un mécanisme d'inspection annuelle pour s'assurer qu'il soit fonctionnel et opérationnel.

Par ailleurs, une communication officielle a été transmise par le ministre Jean-François Roberge à l'ensemble du réseau afin que tous les dirigeants des établissements d'enseignement confirment la présence de détecteurs de gaz dans chacun de leur bâtiment et effectuent des vérifications de la qualité de l'air ainsi que des inspections de leurs installations utilisant des combustibles dans les plus brefs délais.

Citation

« Je suis de tout coeur avec les familles et le personnel de l'école primaire des Découvreurs. Un événement de ce genre n'était jamais survenu dans notre milieu et je souhaite que cela ne se reproduise plus. C'est pour cette raison que j'ai communiqué aujourd'hui avec l'ensemble du réseau. Je m'attends à ce que tous les établissements d'enseignement se dotent d'un détecteur de monoxyde de carbone dans les meilleurs délais, et ce, avant même que cela ne devienne une obligation réglementaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le 14 janvier 2019, une fuite de monoxyde de carbone a été détectée à l'école primaire des Découvreurs à LaSalle .

. Les 10 et le 11 janvier 2019, certains symptômes avaient été observés chez des élèves et des membres du personnel.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur collabore étroitement avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour que les familles et le personnel soient accompagnés.

À ce jour, un enfant présente toujours des symptômes persistants.

La lettre du ministre transmise aux dirigeants des établissements d'enseignement, en date du 17 janvier 2019, est en annexe.

