ZTE et China Unicom réalisent le premier appel 5G au monde avec le téléphone intelligent prototype 5G de ZTE

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur international chef de file de solutions technologiques d'entreprise au grand public pour l'Internet mobile a annoncé aujourd'hui que la filiale du Guangdong de China Unicom et ZTE avaient réalisé le premier appel 5G au monde avec un téléphone intelligent prototype 5G de ZTE dans un essai en conditions réelles 5G à Shenzhen. Le test a également permis de vérifier divers services comme un appel vocal de groupe Wechat, une vidéo en ligne et la navigation web.

Grâce à cette avancée, l'essai de China Unicom à Shenzhen est devenu le premier test de terrain commercial au monde à effectuer le premier appel en mode NSA et conforme au 3GPP version 15. Surnommée « la ville de l'innovation », Shenzhen est l'une des 16 premières villes pilotes 5G choisies par China Unicom. Shenzhen vérifie pleinement les capacités de mise en réseau des appareils de réseau 5G, les services spéciaux, l'itinérance et l'interconnexion et l'héritage de services existants dans les phases, posant ainsi des bases solides pour la construction commerciale de l'intégralité du réseau 5G.

Le test adopte la solution 5G de bout en bout de ZTE, comprenant un réseau d'accès radio, un réseau central, un réseau de transport et un dispositif intelligent, réalisant la connexion avec le téléphone intelligent prototype 5G de ZTE dans un environnement de terrain.

D'autre part, le test a vérifié plusieurs technologies essentielles 5G telles que Massive MIMO, 5G NR, connectivité double NSA, la technologie de transport FlexE et 5G Common Core.

En tant que fournisseur chef de file mondial d'appareils de télécommunications, ZTE est en première ligne de la technologie 5G, des appareils 5G et des produits 5G. Le premier appel du téléphone intelligent prototype 5G de ZTE en mode NSA a été mené avec succès sur le réseau China Unicom de Shenzhen. La solution 5G de ZTE a réussi le test de bout en bout dans les trois mois suivant la sortie de 3GPP version 15. Il présente les compétences solides de ZTE dans la R-D et la commercialisation 5G, démontrant ainsi le rôle de ZTE en tant que partenaire fiable pour les opérateurs mondiaux 5G et un acteur majeur dans le secteur 5G.

