Les meilleurs véhicules au Canada dans 12 catégories annoncés par l'Association des Journalistes Automobile du Canada





Les gagnants des catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année dévoilés au Salon International de l'Automobile de Montréal

TORONTO, le 17 janv. 2019 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui quels véhicules ont été choisis par ses membres comme les meilleurs au Canada en 2019, partagés dans 12 catégories qui incluent des segments tels que voitures, véhicules utilitaires, et camionnettes.

Cette annonce permet à neuf constructeurs automobiles de se rapprocher un peu plus des titres ultimes de Voiture canadienne de l'année 2019 et Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019. Grâce à ses trois titres, Mazda remporte le plus grand nombre de prix de tous les autres constructeurs en 2019, suivi de près par Kia qui a remporté dans les deux catégories de voitures courantes.

Ces gagnants ont été choisis parmi les 55 modèles participants, incluant les gagnants des catégories de l'an dernier de même que les modèles de cette année qui ont subi une refonte ou une révision. Les votes ont été collectés de façon anonyme parmi les 1 500 bulletins de vote soumis par un groupe de près de 70 membres journalistes de l'AJAC composé des professionnels des médias de l'automobile les plus respectés au Canada. Les journalistes de l'AJAC provenant de partout au pays de Vancouver à Halifax ont conduit les véhicules sur une période de plus de six mois sur les mêmes routes et dans les mêmes conditions auxquelles font face les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Nos journalistes membres sont parmi chroniqueurs automobiles les plus respectés et objectifs et aucun d'entre eux ne prend la tâche de choisir les gagnants de ces prix à la légère, » dit Mark Richardson, président de l'AJAC. « Les Canadiens peuvent se référer à cette liste en toute confiance en sachant que chaque véhicule a été choisi par des experts qui comprennent les défis uniques de la conduite quotidienne dans ce pays, car il se démarque. »

Les 12 véhicules se qualifient désormais aux titres de Voiture canadienne de l'année 2019 et de Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019. Ces prix seront remis lors de la cérémonie d'ouverture du Salon International de l'Automobile de Toronto le 14 février 2019.

Les titres de Voiture verte canadienne de l'année 2019 et de Véhicule utilitaire vert canadien de l'année 2019 remis aux véhicules les plus éconergétiques au Canada seront remis au Salon International de l'Automobile de Vancouver le 19 mars 2019.

Gagnants des catégories des prix de la Voiture canadienne de l'année 2019 et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2019:

Meilleure voiture compacte 2019 au Canada:

Kia Forte

Meilleure voiture grand format 2019 au Canada:

Kia Stinger

Meilleure voiture intermédiaire de luxe 2019 au Canada:

Mercedes-Benz E 400 4MATIC

Meilleure voiture grand format de luxe 2019 au Canada:

Volvo V90 R-Design

Meilleure voiture de performance 2019 au Canada:

Mazda MX-5

Meilleur utilitaire compact 2019 au Canada:

Hyundai Kona

Meilleur utilitaire intermédiaire 2019 au Canada:

Mazda CX-5

Meilleur utilitaire grand format 2019 au Canada:

Mazda CX-9

Meilleur utilitaire intermédiaire de luxe 2019 au Canada:

Infiniti QX50

Meilleure camionnette 2019 au Canada:

Ford F150 Diesel

Meilleur véhicule électrique 2019 au Canada:

Chrysler Pacifica Hybrid

Meilleur véhicule électrique de luxe 2019 au Canada:

Jaguar I-PACE

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, écrivains et photographes professionnels de même que des membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, au Prix de l'Innovation et à l'ÉcoRandonnée.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 17:13 et diffusé par :