Projet Royalmount - Québec solidaire réclame l'intervention du gouvernement Legault

MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En marge de la consultation publique sur les impacts du projet Royalmount, la députée de Mercier et responsable en matière de transition économique et énergétique, Ruba Ghazal, a demandé au gouvernement Legault d'imposer un moratoire sur le projet, le temps de réaliser une étude d'impact à l'échelle régionale. Selon Mme Ghazal, le promoteur du projet, Carbonleo, sous-estime gravement l'impact du Royalmount sur la congestion routière dans le secteur Décarie, parmi les plus congestionnés au Canada, et les émissions de GES qui en découlent.

« Comme le troisième lien à Québec, le projet Royalmount est emblématique d'une logique de développement qui a fait son temps : construire d'abord, penser ensuite. Ce n'est pas l'armée de lobbyistes du promoteur qui va nous convaincre des bienfaits du projet, mais une analyse crédible de ses impacts. Le gouvernement Legault s'est montré bien silencieux malgré le vaste mouvement d'opposition au Royalmount. Aujourd'hui, il a une occasion de mettre son pied à terre et de montrer aux Montréalais et aux Montréalaises qu'il met leurs intérêts avant ceux des gros bonnets de l'immobilier », affirme Ruba Ghazal.

Présentation d'un mémoire

Un mémoire présenté par la députée à la consultation publique dépeint un portrait beaucoup moins flatteur que le « pôle urbain multifonctionnel local, écologique et novateur » vendu par le promoteur.

Entre autres, la zone de marché étudiée par Carbonleo ne tient pas compte de la clientèle de Laval et de la Couronne Nord alors que la congestion dans le secteur de la Couronne Nord pourrait augmenter de 37% d'ici 2021. Le promoteur ferme les yeux sur la hausse du camionnage causée par l'ouverture de 200 commerces, 100 restaurants, 5 hôtels et 6 tours à bureaux qui font partie du plan de développement du Royalmount d'ici 2022. Finalement, le Royalmount ne mérite pas son titre de TOD (transit-oriented development): le secteur Décarie est mal desservi en termes de transport collectif, et les mesures d'atténuation de la congestion prévues par le promoteur ne suffiront pas à freiner l'augmentation du trafic.

« Le promoteur n'a pas fait ses devoirs : son analyse d'impact a été rédigée sur un coin de table. On a toutes les raisons de croire qu'il a délibérément maquillé les impacts du Royalmount sur la congestion routière dans le secteur et la croissance de nos émissions de GES. Le projet a beau avoir pignon sur rue près d'une station de métro, ça ne le rend pas vert pour autant! », martèle Ruba Ghazal. « La congestion est l'un des grands défis du Québec sur le chemin de la transition énergétique et écologique: c'est justement ce type de développement mal embouché qui a plongé la région métropolitaine de Montréal dans le trafic permanent. Pour en sortir, il faut cesser de se laisser berner par les chants des sirènes des promoteurs immobiliers et planifier nos milieux de vie de manière responsable. »

Le mémoire présenté par Ruba Ghazal peut être consulté à l'adresse suivante: https://goo.gl/FtM3op

