Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019 - Le gouvernement du Québec alloue 360 000 $ au festival Igloofest





MONTRÉAL, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui au festival Igloofest, qui se déroule à Montréal jusqu'au 2 février prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirment une aide financière de 360 000 $ pour soutenir cet événement.

Pour sa treizième année, le festival Igloofest convie les Montréalais et les nombreux touristes à ses neuf soirées musicales extérieures sous les étoiles. Pour l'occasion, une ambiance électrisante anime le Vieux-Port de Montréal, où les DJ les plus branchés côtoient les artistes émergents.

Le ministère du Tourisme alloue une aide financière de 280 000 $, qui provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation attribue pour sa part un montant de 80 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole .

Citations :

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne les festivals et événements qui bonifient l'offre touristique de Montréal. Le festival Igloofest accueille des milliers de festivaliers venus apprécier le talent des artistes de la musique électronique, tout en contribuant au dynamisme économique de la métropole. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits touristiques proposés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Au fil des ans, le festival Igloofest s'est hissé parmi les événements phares de la métropole qui génèrent des retombées économiques importantes dans la région. Grâce à son caractère festif et chaleureux, ce rendez-vous annuel permet aux festivaliers de profiter des attraits de Montréal pendant la saison hivernale, tout en leur faisant découvrir des artistes locaux et internationaux de la scène électronique. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 15:19 et diffusé par :