Kingston accueillera deux nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques





KINGSTON, ON, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Les véhicules électriques et à carburants alternatifs jouent un rôle important dans la transition du Canada vers un avenir sobre en carbone. Comme les conducteurs canadiens font des choix plus verts qu'auparavant, notre gouvernement multiplie les solutions qui leur permettront de se déplacer tout en limitant la pollution.

Au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 000 $ pour la construction de deux bornes de recharge rapide pour véhicules électriques au centre-ville de Kingston.

Ces bornes, construites par la Ville de Kingston et financées en partie par l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada, seront parmi les premières bornes de recharge rapide de niveau 3 de la région. La mise en service des deux bornes est prévue pour l'automne.

Ce financement fait partie d'une enveloppe de 182,5 millions de dollars que le gouvernement a allouée au déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu'à l'installation de stations de gaz naturel le long de routes de transport principales et de stations pour véhicules à hydrogène dans les centres métropolitains. Il permettra aussi d'harmoniser les réglementations du Canada et des États-Unis sur les véhicules à faibles émissions de carbone et les infrastructures de ravitaillement.

Pendant le dialogue national sur l'énergie Génération Énergie , les Canadiens ont affirmé clairement que la transition vers les véhicules électriques était essentielle à la création d'un avenir sobre en carbone pour notre pays. Le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créent de bons emplois, préparent un avenir vert pour le Canada et nous aident à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

Citations

« L'adoption de véhicules électriques fait partie intégrante de notre transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre. Notre gouvernement est donc fier d'investir dans des bornes de recharge rapide à Kingston pour offrir à ses citoyens et visiteurs des solutions de transport plus propres. »

Mark Gerretsen

Député de Kingston et les Îles

« Nous avons beaucoup investi dans des stations de recharge pour véhicules électriques en vue de réduire l'empreinte carbone de notre ville. Je suis donc ravi de cet investissement du gouvernement fédéral qui permettra d'installer deux bornes de recharge rapide au centre-ville de Kingston et nous aidera à atteindre encore plus vite nos objectifs ambitieux concernant l'énergie propre. »

Bryan Paterson

Maire de Kingston

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

Les communiqués et les documents d'information de RNCan sont accessibles au www.nouvelles.gc.ca.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 17 janvier 2019 à 14:15 et diffusé par :