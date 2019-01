Avis aux médias - Le Conseil national de recherches du Canada reçoit la lauréate du prix Nobel de physique de 2018





Conférence de Mme Donna Strickland sur ses travaux de recherche



OTTAWA, le 17 janv. 2019 /CNW/ - Iain Stewart, président du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) accueillera Donna Strickland (Ph.D.), lauréate du prix Nobel de physique de 2018. Mme Strickland donnera une conférence sur ses travaux de recherche en physique des lasers et en photonique à haute intensité, travaux qui lui ont valu le prix Nobel.

Mme Strickland a commencé sa carrière au CNRC comme étudiante d'été en métrologie. En 1988, elle y est revenue comme boursière de recherches postdoctorales pour travailler sous la tutelle de Paul Corkum (Ph.D.), chercheur au CNRC et titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa en photonique de l'attoseconde. Mme Strickland est présentement professeure à l'Université de Waterloo.

Où : Conseil national de recherches du Canada

100, promenade Sussex (auditorium

Ottawa (Ontario)

K1A 0R6



Quand : 18 janvier 2019

Arrivée des médias : 9 h 45

Remarque : séance de photo de 10 h à 10 h 15



Qui : Donna Strickland (Ph.D.), lauréate du prix Nobel de physique de 2018

Iain Stewart, président du Conseil national de recherches du Canada

