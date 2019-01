Les véhicules électriques s'adaptent aux petites familles - Venez les voir et surtout les essayer grâce au Salon de l'Auto et à CAA-Québec!





QUÉBEC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les véhicules électriques (VÉ), ce n'est plus seulement du luxe! L'arrivée de nouveaux modèles, comme le très attendu Hyundai Kona électrique et ses 400 km d'autonomie, montre que les VÉ s'adaptent de mieux en mieux à la vie quotidienne et aux finances des familles ordinaires. Pour s'en convaincre, il faut les voir, les essayer, les comparer. C'est précisément ce que proposent CAA-Québec et le Salon International de l'Auto de Montréal : des essais routiers gratuits.

Depuis la première présentation, en 2013, quelque 20 000 personnes ont profité des essais routiers gratuits. En 2019, pas moins de 12 modèles différents de VÉ et de véhicules hybrides rechargeables seront à la disposition des visiteurs du Salon International de l'Auto de Montréal. Ces essais routiers sont rendus possibles grâce au soutien financier de Transition énergétique Québec et au soutien de FLO, fabricant québécois de bornes de recharge.

« On a un nombre record de VÉ à essayer cette année, ce qui reflète bien la diversification de l'offre sur le marché. Une équipe de CAA-Québec sera aussi sur place pour répondre aux questions. Ça nous permet de renseigner le public sur une foule de détails qui font toute la différence dans l'achat d'un VÉ. Oui, c'est possible de faire Montréal-Québec en électrique. Non, conduire un VÉ, ce n'est pas plate! Oui, un véhicule électrique, ça peut coûter moins cher à faire rouler que l'équivalent à essence », insiste l'expert auto de CAA-Québec, Jesse Caron, qui donnera des conférences au Salon.

Véhicules disponibles pour les essais routiers

Le Hyundai Kona électrique risque de faire tourner les têtes! D'abord, son frère à essence a fait mouche avec son style percutant. Le petit VUS étonne aussi avec une autonomie annoncée de plus de 400 km à moins de 50 000 $, sans compter le rabais gouvernemental, ce qui est très compétitif.

Toujours chez Hyundai, la IONIQ électrique sera aussi de retour. CAA-Québec, rappelons-le, utilise une version adaptée de ce véhicule pour son projet-pilote de recharge mobile, qui permet aux électromobilistes membres de rouler en paix, sans craindre de tomber en panne.

Besoin d'un peu plus d'espace? Le cousin coréen Kia présente le Niro PHEV, un hybride branchable à mi-chemin entre la compacte à hayon et le VUS familial. Son autonomie tout électrique de 42 km plaira certainement à bien des familles urbaines dans l'âme.

Chez Mitsubishi, l'Outlander PHEV a livré ses promesses. Il demeure très populaire, car il est le seul véritable VUS branchable parmi les marques grand public.

La Nissan LEAF est de retour. Cette compacte, parmi les VÉ les plus populaires, peut pratiquement vous transporter toute la semaine sans que vous ayez à la brancher grâce à son autonomie de 242 km.

Chevrolet présente toujours les légendaires Volt et Bolt EV, deux véhicules très populaires qui sont des valeurs sûres. La Volt offre l'une des meilleures autonomies sur le marché pour une hybride rechargeable.

La Honda Clarity hybride rechargeable est aussi disponible pour un essai routier. Ce véhicule peut rouler 77 km avant de consommer une seule goutte d'essence!

Les inconditionnels de Volkswagen - et les autres! - pourront faire l'essai de la e-Golf, l'adaptation de la fameuse compacte allemande, qui est dotée d'une autonomie de 201 km.

Les BMW 530e xDrive et i3, de même que le nouveau Volvo XC60 T8, vont aussi en séduire plus d'un!

Essais routiers de véhicules électriques de CAA-Québec au Salon International de l'auto de Montréal :

Du 18 au 26 janvier, de 10h à 20h, et le 27 janvier, de 10h à 17h, au Palais des congrès de Montréal

18 véhicules de 12 modèles différents à l'essai

Circuit de 3,1 km sur route et autoroute avec un accompagnateur qui pourra répondre aux questions sur le véhicule

