Mainstream Renewable Power garantit une facilité de financement du commerce d'un montant de 90 millions d'euros





DUBLIN, January 16, 2019 /PRNewswire/ --

La nouvelle facilité d'emprunt d'entreprise accélérera la croissance internationale

Mainstream Renewable Power, leader mondial dans le développement de centrales éoliennes et solaires, a annoncé aujourd'hui la mise au point d'un nouveau mécanisme de financement du commerce de 90 millions d'euros avec DNB et HSBC. L'accord représente l'une des plus importantes émissions de titres de créance d'entreprise de l'histoire de Mainstream et sera utilisé en plus des importantes ressources existantes de Mainstream pour soutenir les obligations de soumission, les garanties de bonne exécution et les engagements en actions pour les projets de Mainstream à l'échelle mondiale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/686512/Mainstream_Renewable_Power_Logo.jpg )



La facilité de financement du commerce, d'un montant de 90 millions d'euros, est financée à parts égales par DNB et HSBC. Mainstream a la possibilité de faire entrer de nouveaux prêteurs dans la facilité de financement du commerce afin de permettre une augmentation de sa taille à 200 millions d'euros, sous réserve d'approbation. Mainstream s'attend à ce que la première utilisation dans le cadre de cette nouvelle facilité soit destinée à soutenir les engagements en fonds propres du groupe pour la construction du portefeuille Condor de 569 MW au Chili, qui est la première phase de Andes Renewables, détenue entièrement par le groupe, une plate-forme de 1,3 GW de projets éoliens et solaires intégralement contractés.

Commentant l'annonce, Andy Kinsella, directeur général du groupe Mainstream, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet important accord avec DNB et HSBC. Cette facilité de financement mondiale nous donne la liberté de saisir des occasions de développement à grande échelle partout dans le monde. Tout d'abord, elle nous aidera à financer la première phase de notre plateforme éolienne et solaire de 1,3 gigawatts Andes Renewables entièrement sous contrat au Chili, où nos actifs garantissent que l'énergie renouvelable continue de concurrencer les nouvelles centrales thermiques et les centrales fossiles existantes. »

Sven Bakken, directeur de l'énergie et des énergies renouvelables - DNB Bank ASA, a déclaré : « En tant que chef de file dans le secteur des énergies renouvelables, DNB est fière de soutenir la croissance de Mainstream Renewable Power. DNB est profondément engagé à soutenir le virage vert à l'échelle mondiale, et avec Mainstream, nous sommes convaincus que nous y contribuons de manière positive et durable. »

Michael Lalor, directeur des services bancaires d'entreprise en Irlande - HSBC, a commenté : « HSBC est ravie de soutenir Mainstream Renewable Power, l'une des grandes réussites de l'Irlande sur la scène mondiale des énergies renouvelables. La facilité appuiera initialement le développement d'un important portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable au Chili et constitue un pas en avant très positif dans l'avancement de nos références mondiales en matière d'écologie tout en soulignant la force de notre réseau et de notre expertise en financement du commerce international. »

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le principal développeur mondial de centrales éoliennes et solaires à échelle utilitaire sur les marchés à forte croissance. La société se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de haute qualité de plus de 9 gigawatts d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Au Chili, Mainstream détient 1,3 GW de projets éoliens et solaires entièrement sous contrat en raison de son succès sans précédent dans les enchères gouvernementales. Au niveau mondial, l'entreprise a livré plus de 800 MW d'actifs éoliens et solaires en exploitation commerciale et construit actuellement 707 MW supplémentaires. Mainstream développe le plus grand parc éolien d'Asie du Sud-Est au Vietnam ainsi que des projets aux Philippines.

À ce jour, Mainstream a levé plus de 1,8 milliard d'euros en financements de projets et emploie 200 personnes sur quatre continents. La société a développé les plus grands projets éoliens offshore du monde ; les projets Hornsea 1 et Hornsea 2 au Royaume-Uni.

Contact :

Emmet Curley, directeur des communications avec les entreprises

Téléphone : +353-86-2411-690

E-mail : emmet.curley@mainstreamrp.com

Communiqué envoyé le 16 janvier 2019 à 10:02 et diffusé par :