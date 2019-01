ZTE et Heavy Reading lancent conjointement un livre blanc de transport 5G sur la technologie FlexE Channel





SHENZHEN, Chine, 16 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur international majeur de télécommunications et de solutions de technologie d'entreprise et grand public pour l'Internet Mobile, a lancé aujourd'hui le livre blanc « Meeting 5G Transport Requirements With FlexE » avec la firme conseil Heavy Reading.

Basé sur les nouvelles tendances de l'architecture de réseau 5G et les nouvelles exigences pour le réseau de transport, le livre blanc focalise sur le rôle clé de la technologie FlexE innovante dans le nouveau transport de services.

Le livre blanc présente les objectifs, valeurs et technologies clés de la solution de réseau de transport 5G et fournit un soutien technique complet et des conseils sur la construction de réseaux de transport à forte valeur axés sur le futur.

Le livre blanc élabore quatre fonctionnalités techniques majeures de la solution de transport 5G. Premièrement, la technologie de FlexE Channel prend en charge une prestation de bande passante à la demande. Elle adopte une agrégation de plusieurs ports pour étendre la capacité de réseau sur demande, résolvant efficacement les problèmes de mise à niveau de bande passante résultant du développement 5G pour que la bande passante 100GE puisse répondre aux exigences des premiers services 5G. En vertu de l'agrégation FlexE, la bande passante peut être mise à niveau au-delà de 100GE en étendant simplement la capacité de plusieurs ports 100GE. Elle simplifie l'ajustement du réseau tout utilisant efficacement les investissements initiaux.

Deuxièmement, la solution de réseau de transport 5G permet une ultra-faible latence et un acheminement à gigue ultra-stable. La technologie de connexion croisée de créneau de temps FlexE permet l'acheminement du trafic de services utilisateur basé sur la couche physique, ce qui évite que le paquet utilisateur soit analysé dans le noeud intermédiaire du réseau, et l'acheminement du trafic de service peut être complété en temps réel. Par conséquent, la latence d'acheminement d'un dispositif monobond est inférieure à 0,5 microseconde et la gigue est inférieure à 30 nanosecondes, posant une base pour un transport de services à ultra faible latence.

Troisièmement, la technologie FlexE Channel peut garantir une ultra haute fiabilité de réseau. En étendant OAM, FlexE Channel fournit la protection de couche de canal FlexE, améliorant ainsi considérablement la fiabilité du transport de services client. En cas de défaut, la commutation de protection peut être complétée en 1ms, ce qui permet à l'ensemble du réseau d'atteindre une fiabilité de niveau industriel de 99,9999 %.

Quatrièmement, la technologie FlexE Channel prend en charge un découpage de réseau flexible basé FlexE. En vertu du découpage de bout en bout basé sur FlexE et FlexE Channel, le réseau comporte une bande passante exclusive de type TDM et une isolation physique tout en prenant en charge un multiplexage statistique Ethernet. Par conséquent, il permet la séparation de l'acheminement de tranches, la séparation de la gestion, la séparation des défauts et la séparation des protocoles, assurant ainsi le déploiement de services 5G différenciés.

« Les opérateurs doivent relever de nombreux défis pour répondre aux exigences uniques des futurs scénarios d'application 5G, et le réseau de transport sera essentiel aux déploiements 5G à grande échelle. En tant que solution de transport 5G viable, FlexE attire l'intérêt et l'attention des opérateurs, et la nouvelle technologie de connexion croisée de créneau horaire FlexE est susceptible d'être une solution efficace pour un découpage de réseau dur », a déclaré Sterling Perrin, analyste principal chez Heavy Reading.

En proposant une architecture de réseau basée sur FlexE, ZTE jette une base solide pour la recherche de normes de technologie de transport 5G. L'architecture a été largement reconnue par l'industrie, contribuant de manière significative à ITU-T G.mtn. En outre, la solution Flexhaul 5G de ZTE a été vérifiée par plusieurs opérateurs de Chine, d'Espagne et d'autres pays.

