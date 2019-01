Comment l'accompagnement et coaching santé de Novus Santé permet de prévenir l'invalidité sur le lieu de travail





TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - Novus Santé, leader de la navigation santé, fournit aux organisations des outils nécessaires pour aider les individus et leurs proches à mener une vie plus saine. Les programmes innovants de Novus Santé s'attaquent à certains des problèmes de santé les plus urgents auxquels les personnes sont confrontées, et ce, afin de leur donner les moyens d'améliorer leur santé et leur bien-être.

L'invalidité est une préoccupation majeure pour de nombreux employeurs. Qu'elle soit temporaire ou permanente, l'invalidité peut devenir très coûteuse, non seulement pour les employeurs, mais également pour les personnes touchées et les membres de leur famille qui en dépendent. Travailler a de nombreux effets positifs pour un individu : cela construit un réseau social et un sentiment d'accomplissement en plus de généralement maintenir les personnes actives et engagées dans leur vie.

Novus Santé comprend l'importance cruciale d'une intervention précoce dans la prévention de l'invalidité. C'est pourquoi ils ont créé un programme d'accompagnement et coaching santé (Présent et en santéMD) visant à résoudre les préoccupations et les troubles de santé courants avant qu'ils ne conduisent à des absences prolongées et à des réclamations pour invalidité.

Le résultat? Une population en meilleure santé, plus productive, mais aussi une réduction des coûts pour les organisations. Avec ce programme, ces dernières peuvent fournir à leurs employés, membres et clients les outils nécessaires afin de prendre en charge leurs objectifs de santé quotidiens, de s'engager dans des changements significatifs et durables qui fonctionnent pour eux et de mener une vie plus saine et productive, à la maison comme sur le lieu de travail.

Voici comment le programme d'accompagnement et coaching santé peut vous aider

Le programme d'accompagnement et coaching santé est une solution complète qui aide les individus à faire face aux problèmes de santé potentiels avant qu'ils n'entrainent une invalidité. Partie intégrante de notre solution de navigation santé, le programme peut aller de pair avec d'autres programmes de gestion de la santé et services de soutien, mais vise à garder les individus au coeur de leurs préoccupations en matière de santé et à instaurer des changements positifs avant même qu'il ne soit nécessaire de faire appel à d'autres programmes.

Afin de commencer le programme, les individus peuvent suivre un processus simple, étape par étape. Premièrement, les personnes ayant accès à la plateforme de navigation Novus Santé peuvent remplir un questionnaire d'autoévaluation en ligne qui génèrera un rapport personnalisé sur leurs risques de santé. Les individus admissibles ont alors la possibilité de :

Recevoir un accompagnement personnalisé par téléphone ou par courriel

Développer des stratégies et des plans d'action personnalisés afin d'améliorer leur santé

Mieux comprendre leurs problèmes de santé et évaluer leurs possibilités de traitement

En fonction de leurs besoins, ils peuvent également accéder à une équipe d'experts de différents domaines, tels que des psychologues, des nutritionnistes et des travailleurs sociaux afin de les aider à atteindre leurs objectifs.

Grâce au renforcement positif du programme et à un accompagnement en continu, Novus Santé a aidé une grande diversité d'individus à faire face à leurs problèmes de santé et à reconquérir leur travail. De la gestion de la douleur chronique à la création de nouvelles techniques de gestion du stress et de l'anxiété, en passant par la réduction de la consommation d'alcool, le programme d'accompagnement et coaching santé remet la possibilité d'un changement positif entre les mains de tous.

Avec la gamme de produits de Novus Santé, les organisations peuvent ouvrir la voie à une population en meilleure santé et plus productive.

À propos de Novus Santé

Novus Santé est chef de file en matière de navigation santé. Nous utilisons la technologie afin d'aider les individus à prendre des décisions de santé éclairées en offrant un soutien personnalisé, de l'information fiable et des services liés à la santé, le tout regroupé en une seule et même destination. Ce faisant, nous créons de la valeur pour nos partenaires tout en améliorant la santé et le bien-être de leurs membres et de leurs clients.

