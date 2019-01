Raymond Chabot Grant Thornton annonce un regroupement d'importance à Québec





QUÉBEC, le 15 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton annonce le regroupement de ses activités professionnelles avec celles du cabinet d'experts-comptables Laberge Lafleur Brown s.e.n.c.r.l. (ci-après « LLB »).

Reconnue depuis 35 ans pour son approche personnalisée en certification, en fiscalité et en conseils financiers, l'équipe de LLB comptant plus de 25 experts se joint à Raymond Chabot Grant Thornton de la grande région de Québec. Cette transaction devient ainsi la plus importante de cette nature à être réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton dans la Capitale-Nationale.

« Il ne fait aucun doute, l'approche de LLB, basée sur le développement et le maintien de relations privilégiées avec les clients, rejoint notre désir de croître en s'associant à des experts qui ont ce souci de mettre le client et les employés au coeur de l'action. Il s'agit donc d'une grande fierté lorsqu'un cabinet tel que LLB choisit de s'associer à notre société pour poursuivre ses ambitions et bonifier l'expérience de ses clients. En se joignant à notre organisation, l'équipe de LLB contribue à renforcer notre position de leader ambitieux et dynamique et à solidifier notre statut de plus importante société comptable de la grande région de Québec », a souligné Mario Morin, CPA, CA, associé et vice-président régional de Raymond Chabot Grant Thornton.

« Nous sommes ravis d'intégrer un solide réseau d'experts-comptables et de conseillers d'affaires pour qui le service personnalisé, l'adaptation aux tendances du marché et l'approche à dimension humaine sont prioritaires. L'effervescence liée à la croissance des activités de la société est palpable dans la communauté et nous voulions y prendre part, pour nous, pour nos employés et pour notre précieuse clientèle. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé en Raymond Chabot Grant Thornton un allié d'envergure qui partage nos valeurs et celles de notre clientèle », a affirmé Jean Brown, CPA, CA, associé-directeur de LLB.

L'agilité, le savoir-faire et le dynamisme qui caractérisent les deux groupes rejoignent ainsi en tous points leur volonté de maintenir une position de conseillers d'affaires incontournables pour les entrepreneurs visionnaires qui recherchent la croissance de leur organisation ou qui connaissent des changements au sein de leur entité.

Soulignons que les experts du cabinet LLB continueront d'exercer leurs activités sous le nom de Raymond Chabot Grant Thornton et demeureront en poste au sein des locaux actuels, soit à Place de la Cité, Tour Belle Cour, 2590, boulevard Laurier, bureau 1060, à Québec.

À propos de Laberge Lafleur Brown s.e.n.c.r.l.

Depuis 35 ans, Laberge Lafleur Brown s.e.n.c.r.l. développe et cultive des relations privilégiées avec sa clientèle en offrant des services efficaces et personnalisés en comptabilité, en certification, en fiscalité et en conseils financiers. Située à Québec, l'organisation préconise une approche de collaboration où les besoins et les objectifs de ses clients sont mis à l'avant-plan. Cette volonté d'accompagner les entreprises dans leur croissance se traduit par une écoute et une présence soutenue, de même qu'une expertise de pointe en tant que conseiller d'affaires privilégié. Cette proximité favorise ainsi le développement de relations d'affaires durables et l'établissement de solutions qui contribuent au succès des entreprises.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) compte aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, avec plus de 2 500 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations d'ici, avec plus de 4 400 professionnels et quelque 170 bureaux au Canada, dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Les sociétés membres et les sociétés représentantes de Grant Thornton International Ltd offrent à leur clientèle l'accès à l'expertise de plus de 50 000 professionnels dans au-delà de 135 pays.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 10:21 et diffusé par :