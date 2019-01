Snaile s'associe à 1VALET pour rationaliser la livraison des colis





TORONTO, 15 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snaile (www.snailelockers.com), entreprise primée dans le domaine de la consignation automatique de colis, collabore avec la firme québécoise 1VALET ( www.1valet.com ), pour offrir une plateforme complète d'automatisation afin de simplifier le processus de réception des colis dans les bâtiments multi-résidentiels. Ce partenariat entre les deux entreprises canadiennes assure la livraison sécuritaire des colis dans les bâtiments multi-résidentiels avec notifications de livraison intégrées à la plateforme 1VALET.



« Après avoir évalué les fournisseurs de casiers à colis au Canada, Snaile nous a démontré qu'ils possédaient la solution idéale pour l'industrie canadienne de la construction », a déclaré Erin Fenn, vice-président des ventes et du marketing chez 1VALET. « Snaile a abordé les questions de confidentialité des données au Canada, les exigences de certification électrique, les interfaces françaises et anglaises et le support à la clientèle. De plus, Snaile travaille déjà avec des influenceurs importants dans les marchés canadiens de la construction, de la gestion immobilière, de la vente au détail et des postes ».

Les casiers à colis de Snaile permettent aux livreurs de déposer - et aux destinataires de collecter - les colis en toute sécurité, à tout moment et sans risque de vol. Après avoir sélectionné la bonne adresse municipale dans le répertoire intégré, le livreur dépose le colis et ferme la porte, le compartiment se verrouille automatiquement. Le destinataire reçoit ensuite une notification et un code d'authentification sur son application 1VALET. Le destinataire peut alors saisir le code sur le clavier du casier, accéder à son colis et le récupérer.

Plus n'est besoin pour le bâtiment d'affecter du personnel de gestion pour accepter, consigner, stocker et distribuer les colis. Les destinataires seront désormais informés par l'application 1VALET et pourront récupérer leurs colis à un moment opportun. L'automatisation de livraison des colis remplace un mode de livraison complexe et inefficace.

Les casiers à colis automatisés de Snaile s'avèrent attrayants pour les résidents du bâtiment. Ils éliminent les risques de vol, les coûts et la responsabilité de la gestion des colis, ainsi que les pertes de temps encourus au moment de la livraison et de la récupération des colis. Les colis laissés dans les couloirs peuvent occasionner des risques d'incendie et de trébuchement. En somme, les installations de Snaile contribuent à rendre les bâtiments plus sûrs et réduisent les risques d'infractions au code d'incendie.

L'entreprise 1VALET vient d'ajouter les casiers à colis Snaile à ses nombreuses fonctionnalités, notamment à son système de clé virtuelle, de réducteurs de pression d'eau intelligents et d'excellents systèmes de sécurité. Elle offre également un marché en ligne pour services à domicile tels que ménage, chef cuisinier ou coiffeur. 1VALET est une ardente promotrice d'énergie verte pour soutenir les collectivités durables, telles que technologies solaires et éoliennes, ainsi que bornes de recharge électriques et options de partage de voitures intelligentes.

1VALET, fondée par le président du groupe Devcore, Jean-Pierre Poulin, déploie actuellement sa technologie dans 1,500 unités résidentielles dans la grande région d'Ottawa / Gatineau.

Des casiers Snaile ont déjà été installés dans la salle d'exposition de 1VALET à leur siège social situé à Gatineau, au Québec, et seront également en montre prochainement dans leur salle d'exposition à Toronto.

