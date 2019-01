Monarques recoupe 74,23 g/t au sur 2,0 mètres et 13,85 g/t au sur 1,0 mètre sur son projet Croinor Gold





Résultats d'analyse positifs continus provenant du programme de forage initial sur le gisement Croinor Gold

MONTRÉAL, le 15 janv. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSXV: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse de présenter de nouveaux résultats d'analyse du programme de forage au diamant de 2018 sur son projet en propriété exclusive Croinor Gold, situé à 50 kilomètres à l'est de Val-d'Or, au Québec. Le programme initial de 20 000 mètres a débuté en mars 2018 et portait sur l'expansion et la définition du gisement Croinor Gold. Le programme a été complété au début de septembre avec 89 sondages pour un total de 19 935 mètres. Cette dernière phase du programme initial montre les résultats provenant de 13 sondages pour un total de 3 514 mètres de forage (voir les longitudinales: figure 1, figure 2 et figure 3). Les résultats d'analyse des 89 sondages ont été reçus (voir le tableau ci-dessous et les communiqués de presse du 10 juillet 2018, du 5 septembre 2018 et du 4 octobre 2018 pour une compilation des résultats du programme de forage).

Les résultats obtenus lors du programme initial ont justifié des forages additionnels sur Croinor Gold. Les forages se sont poursuivis avec une foreuse sur la propriété et une deuxième foreuse a été ajoutée le 17 septembre, permettant à Monarques de forer 6 645 mètres supplémentaires avant le gel hivernal. Les résultats des forages additionnels seront publiés sous peu.

Le sondage CR-18-659 a recoupé une teneur très impressionnante de 74,23 g/t Au sur 2,0 mètres, incluant 139,50 g/t Au sur 1,0 mètre. Cette intersection se trouve juste en dessous de la galerie historique au niveau de 500 pieds, à 150 mètres sous la surface, et est située 30 mètres à l'est et 30 mètres en aval-pendage de deux chantiers prévus, avec aucun autre sondage entre les chantiers et ce trou. Ce sondage a le potentiel de relier les deux chantiers et pourrait augmenter considérablement le tonnage et la teneur de la ressource au niveau de 500 pieds.

Tout comme le sondage CR-18-659, le sondage CR-18-660 est également un forage de définition foré entre deux chantiers planifiés qui sont espacés de 60 mètres. Le sondage CR-18-660 a recoupé des valeurs de 7.77 g/t Au sur 2,1 mètres, incluant 11,05 g/t Au sur 1,1 mètre. Ce sondage relie également les deux chantiers, ce qui augmente la teneur et le tonnage dans cette partie de la mine. Cette intersection se trouve à 80 mètres sous la surface et juste sous le niveau de 250 pieds des anciens chantiers.

Le sondage CR-18-662 a été foré entre quatre chantiers prévus et a recoupé des valeurs de 5,55 g/t Au sur 2,5 mètres, incluant 6,74 g/t Au sur 1,3 mètre juste sous le niveau de 250 pieds, 90 mètres sous la surface. Ce sondage pourrait relier les quatre chantiers entre eux, ce qui augmenterait encore une fois la teneur et le tonnage dans ce secteur de la mine.

Le sondage CR-18-663 a été foré dans la partie est du gisement. Ce sondage a recoupé deux zones, la première au niveau de 250 pieds et la seconde sous le niveau de 500 pieds. La première zone a recoupé 4,69 g/t Au sur 20,9 mètres, incluant 10,38 g/t Au sur 1,6 mètre et 10,71 g/t Au sur 1,9 mètre. Le sondage a été foré à l'est du chantier planifié le plus à l'est, élargissant ainsi la largeur du chantier vers l'est de près de 20 mètres; la plupart des chantiers planifiés à Croinor Gold ont deux mètres de largeur. La deuxième zone se trouve sous les chantiers historiques, à 215 mètres sous la surface, et a recoupé 13,85 g/t Au sur 1,0 mètre. Ce sondage a été foré entre deux sondages forés en 2011: le sondage à l'ouest est situé à 43 mètres et a recoupé 3,26 g/t Au sur 0,9 mètre et le sondage à l'est est situé à 75 mètres et a recoupé 1,81 g/t Au sur 1,0 mètre. Ces valeurs montrent que le gisement est toujours ouvert à l'est, à l'ouest et en profondeur, et que ce secteur mérite d'être foré davantage.

Les sondages CR-18-664 et CR-18-665 sont des sondages d'exploration forés à environ trois kilomètres à l'ouest du gisement Croinor Gold dans des roches volcaniques et un autre filon-couche étroit de diorite. Les deux sondages ont recoupé de l'or visible, mais seul le sondage CR-18-665 a révélé des valeurs significatives, soit 12,20 g/t Au sur 0,5 mètre. Une intersection avec de l'or visible dans le sondage CR-18-664 a rapporté 0,76 g/t Au sur un demi-mètre. Ces résultats sont encourageants pour des sondages d'exploration dans un secteur qui n'a jamais été foré. Des forages de suivi ont été effectués entre ces sondages et les résultats d'analyses seront bientôt disponibles.

Les sondages CR-18-666 à CR-18-670 sont des sondages d'exploration qui ont été forés pour vérifier des anomalies de polarisation provoquée.

« Ces résultats impressionnants de la phase des forages de définition démontrent que le gisement Croinor Gold a la possibilité d'accroître encore davantage ses ressources, en profondeur et à l'intérieur du gisement lui-même, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. L'objectif du programme de forage additionnel de 6 645 mètres, qui a été complété avant le gel hivernal, visait à augmenter le tonnage du gisement Croinor Gold, et consistait de forages autour de la périphérie du gisement afin de suivre les résultats d'analyse positifs pour prolonger les ressources vers l'ouest, où le gisement demeure ouvert. Nous devrions être en mesure de publier les résultats des forages supplémentaires dans les semaines à venir. »

Dernière série de résultats du programme de forage initial sur Croinor Gold















Sondage Longueur De À Largeur* Teneur Zone

(m) (m) (m) (m) (g/t Au) ciblée CR-18-659 232 138,3 139,0 0,7 4,08 Gisement



163,4 165,4 2,0 74,23

Incluant

164,4 165,4 1,0 139,50

CR-18-660 214 91,2 92,2 1,0 3,27 Gisement



99,0 101,1 2,1 7,77

Incluant

100,0 101,1 1,1 11,05

CR-18-661 232 104,7 105,9 1,2 2,57 Gisement CR-18-662 280 3,1 3,6 0,5 4,05 Gisement



100,3 102,8 2,5 5,55

Incluant

101,5 102,8 1,3 6,74





111,3 112,2 0,9 4,59

CR-18-663** 331 113,1 114,0 0,9 8,75 Gisement



136,0 156,9 20,9 4,69

Incluant

136,0 142,0 6,0 7,54

Incluant

149,4 151,0 1,6 10,38

Incluant

155,0 156,9 1,9 10,71





268,0 270,0 2,0 6,57





275,0 276,0 1,0 13,85

CR-18-664 250 157,2 158,2 1,0 2,12 Exploration



224,2 224,7 0,5 0,76

CR-18-665 250 110,9 111,4 0,5 12,20 Exploration CR-18-666*** 151 13,8 15,2 1,4 0,01 Exploration CR-18-667 304 Aucune valeur significative Exploration CR-18-668 301 88,0 89,0 1,0 0,25 Exploration CR-18-669 304 95,0 96,0 1,0 0,23 Exploration CR-18-670 301 193,7 195,0 1,3 0,27 Exploration CR-18-671 364 228,0 229,1 1,1 6,47 Gisement

*La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-95% de la longueur de la carotte. **Le sondage CR-18-663 a été foré en aval-pendage, parallèle à la diorite, pour vérifier la présence de plusieurs directions des veines de quartz. La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 30-35% de la longueur de la carotte. ***Le sondage CR-18-666 est un sondage vertical pour tester la présence d'une veine couchée interprétée. La largeur montrée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 90-95% de la longueur de la carotte.

Le gisement Croinor Gold est encaissé dans un filon-couche de diorite cisaillé de trois kilomètres de long sur 60 à 120 mètres de large, qui s'étend à 295 degrés nord et plonge 50-65 degrés vers le nord. La minéralisation est associée à de la pyrite trouvée à l'intérieur et à proximité de veines de quartz-tourmaline.

La procédure normale d'échantillonnage consiste à prélever une moitié de carotte préalablement sciée selon l'axe principal et l'expédier pour analyse au laboratoire de ALS Minerals situé à Val-d'Or. L'échantillon est concassé, pulvérisé et analysé par pyroanalyse avec dosage par absorption atomique. Les résultats excédant 3,0 g/t sont repris en gravimétrie et les échantillons contenant des grains d'or sont analysés par la méthode « metallic sieve ». Monarques a établi un protocole complet AQ/CQ incluant l'insertion de standards, de blancs analytiques et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 08:50 et diffusé par :