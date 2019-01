Vizetto annonce la clôture de son tour de financement par des investisseurs providentiels et la nomination de nouveaux membres au conseil d'administration





MISSISSAUGA, Ontario, January 15, 2019 /PRNewswire/ --

Vizetto Inc. a annoncé aujourd'hui la clôture de son tour de financement par des investisseurs providentiels après avoir surpassé les objectifs de la direction à la fois en termes de montant du capital levé et de calibre des nouveaux investisseurs participant au financement. Les fonds seront alloués à la commercialisation de son logiciel de présentation révolutionnaire Reactiv STAGE et à l'achèvement du logiciel de tableau blanc interactif Reactiv SCRIBBLE.

« Nous sommes très heureux que l'expansion rapide de Vizetto sur le marché nous ait permis d'attirer des investisseurs dont le calibre peut nous aider à poursuivre notre essor en 2019. Nous sommes confiants que la vision et les orientations stratégiques de nos nouveaux investisseurs et membres d'administration nous seront très précieuses », a déclaré Dushan Batrovic, directeur financier de Vizetto.

L'entreprise a par ailleurs annoncé la nomination de quatre nouveaux membres au conseil d'administration :

Margaret Atwood - Auteure de plus de quarante ouvrages de fiction et de poésie ainsi que d'essais critiques de renommée internationale, Margaret Atwood est également inventrice, enseignante et militante écologiste.

Bernard Li - Cofondateur de Pure Energies, une société de panneaux solaires résidentiels pilotés par logiciel. Pure Energies a noué des partenariats avec les entreprises leaders du secteur et a été rachetée par une société classée au Fortune 500 après une période de rapide croissance. Bernard Li était auparavant professionnel de l'investissement pour un fond de capital-risque de premier plan.

Colin Doe - Anciennement PDG de Veridin Systems Canada, un fournisseur de solutions technologiques desservant de nombreuses entreprises clientes. Veridin a récemment été acquise par une société de solutions de sécurité cotée en bourse.

Jon Clarke - Membre à part entière de l'équipe de Nytric, Jon Clarke a joué un rôle déterminant dans le développement de nouveaux brevets, l'invention de nouveaux types d'équipements commerciaux et la mise sur le marché de plusieurs produits électroniques grand public.

La clôture du tour de financement par des investisseurs providentiels survient immédiatement après l'accord international passé entre Vizetto et Ricoh concernant une offre logicielle groupée. Les tableaux blancs interactifs de pointe de Ricoh sont désormais groupés avec le logiciel Reactiv STAGE de Vizetto afin d'offrir une proposition de valeur inégalée qui devrait en accélérer l'adoption sur ce marché relativement naissant.

À propos de Vizetto

Vizetto développe des logiciels de présentation et de collaboration innovants destinés à améliorer l'efficacité et la productivité des réunions. Le système Reactiv est optimisé afin de vous faire profiter de la même expérience d'écriture manuscrite que celle offerte avec un stylo et du papier. Vizetto entend répondre aux frustrations exprimées par les clients concernant les applications de présentation et de tableau blanc existantes en les aidant à gagner en efficience lors de leurs présentations, réunions, formations et cours d'enseignement.

