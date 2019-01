La Société des métaux primaires Sentry Select (TSX : PME) et la Fiducie des métaux précieux et des mines (TSX : MMP.UN) annoncent des changements à leurs distributions mensuelles en espèces et au dividende





TORONTO, le 15 janv. 2019 /CNW/ - CI Investments Inc. (« CI »), en tant que gestionnaire de la Fiducie des métaux précieux et des mines (TSX : MMP.UN) et de la Société des métaux primaires Sentry Select (TSX : PME), a annoncé aujourd'hui des changements aux distributions mensuelles en espèces et au dividende de ces deux fonds d'investissement à capital fixe.

À compter du 15 février 2019, les distributions mensuelles en espèces (dividende unitaire) seront versées aux porteurs de titres inscrits le 31 janvier 2019 comme suit :

les distributions mensuelles en espèces de la Fiducie des métaux précieux et des mines passeront de 0,02 $ à 0,01 $ par part;

les distributions mensuelles en espèces de la Société des métaux primaires Sentry Select passeront de 0,02 $ à 0,01 $ par action de catégorie A.

Le gestionnaire des fonds croit que la réduction des distributions et du dividende devrait améliorer le rendement global potentiel des détenteurs de titres en maintenant le capital investi dans les fonds, tout en continuant à verser des distributions mensuelles en espèces raisonnables.

Le gestionnaire a l'intention de réévaluer, de temps à autre, les distributions mensuelles et le dividende de chacun de ces fonds, en fonction des attentes en matière de rendement du portefeuille, et d'apporter d'autres changements s'il croit que ces derniers représentent un bénéfice net pour les porteurs de titres.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 166,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

SOURCE CI Financial Corp.

Communiqué envoyé le 15 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :