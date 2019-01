Avis aux médias - Le ministre Goodale prononcera une allocution publique sur la sécurité nationale





OTTAWA, le 14 janv. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, à la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy de l'Université de Régina, où il prononcera une allocution publique intitulée « Outils et architecture de sécurité nationale pour un monde changeant et difficile ».

L'évènement sera disponible en direct sur l'internet à : https://zoom.us/j/525812450

Après son allocution, le ministre Goodale répondra aux questions des médias.

Date

Le mardi 15 janvier 2019

Heure

13 h 30 (HNC)

Lieu

CB 139, Université de Régina, Campus College Avenue

3737 Promenade Wascana

Régina (Saskatchewan)

On demande aux médias d'être présent au plus tard à 13 h 15 (HNC). Les médias devront s'enregistrer et présenter une carte de presse valide.

