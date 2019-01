La nouvelle image de marque de Tecsys clarifie la complexité de la chaîne d'approvisionnement





MONTRÉAL, le 14 janvier 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise montréalaise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui une nouvelle image de marque et un nouveau logo qui communique mieux l'intention que Tecsys entretient de longue date, pourvoir à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement. Ce changement intervient au moment où un grand nombre d'entreprises subissent de plus fortes pressions pour le rendement et des complexités plus nombreuses au sein de leurs chaînes d'approvisionnement. La nouvelle image de marque communique ouvertement le but de l'entreprise, donner au bonnes entreprises la possibilité d'exceller en clarifiant les incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement.

« Depuis 35 ans, nous avons la chance de créer des solutions en collaboration avec nos clients en surmontant certains des défis les plus complexes de la chaîne d'approvisionnement. Notre nouvelle image souligne notre intention de pourvoir à l'excellence des bonnes entreprises, celles qui ont pris des décisions pragmatiques pour leur chaîne d'approvisionnement, qui ont les outils et services nécessaires pour y arriver » a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys ».

Ces dernières années, la compression des cycles d'exécution et de livraison, le renforcement des règlements et le besoin permanent de réduire les coûts ont rendu périlleuse la voie vers le succès de la chaîne d'approvisionnement. Face aux bouleversements dans les chaînes d'approvisionnement du monde entier, l'équipe de direction de Tecsys a compris que le moment était parfait pour repositionner la marque et l'actualiser. La nouvelle image de marque arrive juste après l'acquisition par Tecsys, en novembre 2018, d'OrderDynamics, un chef de file des solutions de gestion des commandes distribuées pour détaillants, directeurs de marque de détail, et fournisseurs de services logistiques. Grâce à son ensemble de solutions novatrices améliorées, Tecsys est maintenant prête à renforcer sa présence en Europe et en Australie, tout en capitalisant sur son remarquable succès en Amérique du Nord.

« Les chaînes d'approvisionnement ont été et sont toujours une source de complexité pour les entreprises en expansion. Notre force a été de travailler en collaboration avec nos clients pour créer ensemble la clarté nécessaire afin de réaliser l'excellence dans leur domaine. Nous pensons qu'un plus grand nombre d'entreprises devraient accéder à des stratégies et outils de la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir évoluer et réaliser leurs aspirations », a affirmé M. Brereton.

Pour ce qui est de l'esthétique, le nouveau logo de Tecsys saisit la philosophie de la marque et fait un clin d'oeil à la connexion, au mouvement et à l'impact. Gris clair, vivifié par un rouge vibrant, son graphisme rend tangible ce que veut dire pourvoir à l'excellence de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de la complexité. La marque aura une présence solide sur le marché, évoquant à la fois la chaleur et les normes de qualité élevées que représente l'entreprise.

« Ce qu'exprime ce logo est beaucoup plus profond qu'une nouvelle palette de couleurs ou un nouveau papier peint de commercialisation, c'est une vision réfléchie de l'avenir de Tecsys, une vision centrée sur l'humain et attentive à l'accélération de la technologie. Savoir que cette nouvelle marque signifie que le monde comprendra mieux notre magnifique culture, la responsabilité de ce processus a été un véritable honneur », déclare Laurie McGrath, directrice générale du marketing de Tecsys.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

