Kintavar prolonge les minéralisations cuprifères de Sherlock sur plus de 200 mètres en surface, les résultats de forages sont en attentes

MONTRÉAL, 14 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kintavar Exploration Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer les résultats provenant des tranchées de surface réalisées en novembre et décembre 2018. Les tranchées ont été réalisées dans le secteur des zones minéralisées Sherlock et Conan et elles ont permis d'étendre considérablement la minéralisation présente en surface à l'est et à l'ouest. Des forages ont été faits sous chaque tranchée afin de confirmer le prolongement des minéralisations en profondeur.

Dans le secteur de Sherlock, huit (8) tranchées ont intersecté sur quelques dizaines de mètres les minéralisations cuprifères de bornite, de chalcocite (qui contient près de 80% cuivre) et de chalcopyrite contenues dans les horizons de marbre et de calcosilicates, et six (6) tranchées ont données plusieurs échantillons choisis avec des teneurs supérieures à 1% cuivre. Le prolongement de la minéralisation cuprifère et des unités lithologiques fertiles sur plus de 200 mètres en surface et les sept forages additionnels qui ont été réalisés, présentés à la figure 1 ci-dessous, confirment l'interprétation de plusieurs horizons de marbre minéralisés parallèles qui ont été étroitement plissées. Ces horizons demeurent ouverts à l'est et à l'ouest et feront l'objet de forages et de tranchées supplémentaires en 2019. Les résultats d'analyses des forages de l'automne 2018 sont attendus au premier trimestre.

Dans le secteur de Conan, à 3 km au nord de Sherlock, deux (2) nouvelles tranchées ont confirmé l'extension de la minéralisation sur 150 mètres dans les horizons de marbres présentant les mêmes caractéristiques que ceux de la zone Sherlock.

« Avec plus de 4 500 mètres de forages complétés dans le secteur Sherlock et plusieurs tranchées confirmant que la minéralisation débute en surface, nous avons maintenant une bonne idée de la distribution de ces horizons stratiformes minéralisés. Les analyses à venir et les résultats des travaux métallurgiques sont les prochaines étapes pour démontrer le potentiel minier du projet Mitchi », commente Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

Les échantillons choisis sont des échantillons sélectionnés et ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur la propriété.

Tous les échantillons ont été envoyés et préparés (PREP-31) par le laboratoire d'ALS Global de Val-d'Or. Par la suite, une portion de pulpe de chaque échantillon a été envoyée au laboratoire ALS Global de Vancouver pour des analyses pour le cuivre (CU-ICP61) et l'argent (AG-ICP61) ou des analyses multi-élémentaires (ME-ICP61) avec digestion par quatre acides et analyse spectroscopie (ICP-AES/MS). Les échantillons ayant titré plus de 10 000 ppm Cu ont été réanalysés par absorption atomique (CU-OG62) au laboratoire ALS Global à Vancouver. Les contrôles de qualité comprennent l'insertion systématique de blancs et de standards cuprifères certifiés dans chaque envoi au laboratoire.

La figure haute definition peut être telechargée ici.

Divulgation selon le Règlement 43-101

Alain Cayer, P. Geo., MSc., Vice-Président Exploration de Kintavar, est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la rédaction des informations techniques de ce communiqué de presse.

À propos de la propriété Mitchi

La propriété Mitchi (approx. 30 000 hectares, détenue à 100 %) est située à l'Ouest du réservoir Mitchinamecus et à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété s'étend sur plus de 300 km2 , est accessible par un réseau bien développé de routes forestières et une sous-station hydro-électrique est localisée à 14 km à l'Est de celle-ci. La propriété est située dans la portion Nord-Ouest de la ceinture méta-sédimentaire centrale de la province géologique du Grenville. Plusieurs indices aurifères, cuprifères, argentifères, et/ou manganifères ont été identifiés à ce jour et comportent des caractéristiques suggérant un gîte de type ?'cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires'' dans le secteur Est et des caractéristiques s'apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur Ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie Sud-Ouest de la propriété Mitchi, à l'extérieur du bassin sédimentaire.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des échantillons choisis en tranchées Secteur Tranchée Échantillon Estant (N83 z18) Nordant Cu (%) Lithologie Sherlock 37 Y366785 483748 5252922 2,40 Marbre Y366788 483746 5252931 1,25 Unité calco-silicatée Y366791 483744 5252934 2,30 Marbre Y366792 483744 5252937 2,36 Marbre Y366794 483742 5252942 2,01 Marbre Y117054 483739 5252964 2,13 Unité calco-silicatée Y117055 483736 5252967 1,00 Métasédiments 38 Y117067 483798 5252921 1,43 Marbre Y117068 483797 5252923 3,31 Marbre Y117070 483796 5252926 1,68 Marbre Y117074 483793 5252935 2,20 Unité calco-silicatée Y117078 483792 5252948 1,48 Marbre Y117080 483792 5252952 1,30 Marbre 38-Est Y117061 483808 5252956 1,27 Unité calco-silicatée 39-Est Y117092 483821 5252927 2,94 Unité calco-silicatée Y117094 483816 5252933 2,29 Marbre 46 Y117156 483514 5252928 2,30 Marbre SHK-25Est Y117160 483688 5253019 2,20 Marbre Y117162 483684 5253024 1,37 Marbre Toby Y366796 483828 5253044 1,16 Marbre Y366799 483825 5253027 1,09 Métasédiments Conan Conan-Est Y370351 483108 5255593 2,28 Marbre Conan-Ouest Y370356 483023 5255482 1,37 Marbre Y370357 483027 5255480 2,85 Marbre Y117096 483037 5255475 1,20 Unité calco-silicatée Y117097 483042 5255472 2,12 Marbre

