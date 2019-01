BDC Capital Inc. vend des actions ordinaires de Clementia Pharmaceutiques Inc.





MONTRÉAL, le 11 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le 11 janvier 2019, BDC Capital Inc. (« BDC Capital »), filiale en propriété exclusive de la Banque de développement du Canada (« BDC »), a vendu 396 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») du capital de Clementia Pharmaceutiques Inc. (« Clementia ») sur le NASDAQ Stock Market (la « vente ») au prix moyen de 14,0976 $ US l'action ordinaire (18,6920 $ CA l'action ordinaire selon le cours du change de la Banque du Canada le 11 janvier 2019), moyennant un produit brut total revenant à BDC Capital de 5 582,65 $ US (7 402,04 $ CA selon le cours du change de la Banque du Canada le 11 janvier 2019).

Immédiatement avant la vente, BDC exerçait un droit de propriété véritable, un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, sur un total de 5 497 607 actions ordinaires, soit environ 14,539 % des actions ordinaires émises et en circulation. Au 11 janvier 2019, compte tenu de la vente, BDC exerce un droit de propriété véritable, un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, sur un total de 5 497 211 actions ordinaires, soit environ 14,538 % des actions ordinaires émises et en circulation.

BDC Capital a vendu les actions ordinaires en raison d'une décision d'investissement et, compte tenu de la conjoncture du marché actuelle, BDC Capital a actuellement l'intention d'aliéner d'autres actions ordinaires. À l'avenir, BDC Capital pourrait souhaiter augmenter ou diminuer davantage sa participation dans Clementia si les circonstances le justifient, que ce soit au moyen d'opérations sur le marché libre, d'ententes négociées de gré à gré ou autrement. Toute opération envisagée par BDC Capital peut être réalisée en tout temps et de temps à autre sans préavis et dépendra de divers facteurs, notamment du cours et de la disponibilité des actions ordinaires de Clementia, des événements ultérieurs touchant Clementia, de son entreprise et de ses perspectives, d'autres occasions d'investissement et d'affaires à la disposition de BDC Capital, de la situation du secteur en général et de la conjoncture économique, des marchés boursiers en général, du respect de la législation en valeurs mobilières applicable et d'autres facteurs que BDC Capital juge pertinents.

Une déclaration selon le système d'alerte se rapportant à cette opération sera déposée sous le profil de Clementia dans SEDAR au www.sedar.com. Pour obtenir une copie de cette déclaration, veuillez communiquer avec Mme Joanne Lajeunesse, Marketing et affaires publiques, au 514-461-2739. Le siège social de BDC Capital est situé au 5, Place Ville-Marie, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 5E7. BDC est la banque de développement du Canada, une institution financière qui se consacre exclusivement aux entrepreneurs. Le siège social de Clementia est situé au 4150, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 550, Montréal (Québec) H3Z 2Y5.

