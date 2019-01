Le nouveau processus amélioré de réception des demandes pour le parrainage des parents et des grands-parents sera lancé le 28 janvier 2019





OTTAWA, le 11 janv. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé aujourd'hui que le formulaire « Intérêt pour le parrainage » du Programme de parrainage des parents et des grands-parents (PPGP) sera accessible en ligne aux répondants éventuels à compter de midi (HNE) le 28 janvier 2019.

Le lancement du PPGP de 2019 comprendra un nouveau processus amélioré de réception des demandes. Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations des clients et des intervenants au sujet de l'ancien processus de sélection et a pris des mesures pour y répondre, notamment en adoptant la formule « premier arrivé, premier servi » en 2019. Cette formule améliorera encore davantage l'expérience client en s'assurant que le processus de demande est juste pour tous et qu'il demeure un moyen en ligne facile d'accès pour les demandeurs.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) acceptera des formulaires « Intérêt pour le parrainage » pour une période limitée et invitera ensuite les répondants éventuels à présenter une demande complète dans l'ordre de réception des formulaires jusqu'à ce que le plafond de 2019, qui est de 20 000 demandes complètes, soit atteint.

Nous encourageons les répondants éventuels intéressés à prendre connaissance du nouveau processus de réception des demandes pour 2019, car d'autres améliorations y ont été apportées, dont l'exigence selon laquelle les répondants éventuels doivent téléverser une copie de leur attestation de statut au Canada lors de la présentation de leur formulaire « Intérêt pour le parrainage ». Le formulaire a été amélioré par rapport aux années précédentes et comprend maintenant des caractéristiques qui aideront IRCC à détecter les doublons et la fraude potentielle. Les répondants éventuels devraient présenter leur formulaire « Intérêt pour le parrainage » le plus rapidement possible après sa mise en ligne et après avoir confirmé qu'ils satisfont aux exigences de revenu minimal. Il leur incombe de s'assurer qu'ils sont admissibles avant de soumettre leur formulaire.

En tant que programme de réunification de familles, le PPGP donne aux Canadiens et aux résidents permanents la possibilité de faire venir leurs parents et leurs grands-parents au Canada pour y vivre en permanence. Compte tenu de l'intérêt soutenu à l'égard du programme, IRCC a haussé le plafond annuel de demandes qui seront acceptées au titre du programme en 2019, le faisant passer à 20 000, soit quatre fois le nombre de demandes acceptées en 2015. Cette augmentation a été rendue possible grâce à la réduction de plus de 80 % de l'arriéré de demandes et à celle des délais de traitement, qui sont passés de sept ou huit ans à environ deux ans.

« La réunification des familles est l'une des priorités du gouvernement du Canada en matière d'immigration. Elle contribue à la prospérité économique du Canada et renforce nos collectivités. Les parents et les grands?parents parrainés s'occupent souvent des enfants dont les parents peuvent alors consacrer plus de temps à travailler et à étudier, ce qui leur permet par la suite d'apporter une contribution importante à leur collectivité. La réunification des citoyens et des résidents permanents du Canada avec leurs parents et leurs grands?parents contribue non seulement à aider ces familles à réussir, mais profite également à l'ensemble de notre pays. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le PPGP continue de susciter beaucoup d'intérêt, et la demande demeure élevée à l'égard du processus de déclaration d'intérêt pour le parrainage. En 2018, après élimination des doublons, nous avons reçu 93?836 formulaires « Intérêt pour le parrainage ».

Les niveaux d'admissions pour les parents et les grands-parents sont demeurés élevés au cours des dernières années, ce qui a permis au gouvernement d'éliminer l'arriéré de demandes. Celui?ci est passé d'un sommet de 167?000 personnes en 2011 à un peu plus de 28?000 personnes en octobre 2018.

Une fois invités à présenter une demande, les répondants éventuels disposeront d'un délai de 60 jours civils pour veiller à ce qu'IRCC reçoive leur demande de parrainage complète.

